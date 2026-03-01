Advertisement
Motihari News: मोतिहारी में अन्नदाताओं से उगाही! फसल क्षति की धनराशि लेने के लिए किसानों से मांगी जा रही रिश्वत

Motihari News: मोतिहारी के एक किसान ने कृषि समन्वयक नरेंद्र कुमार मिश्रा पर फसल क्षति पूर्ति अनुदान का पैसा भुगतान करने में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है. उन्होंने अपने शिकायत में कहा है कि फसल क्षति पूर्ति का पैसा खाता में आने के बाद कृषि समन्वयक नरेंद्र कुमार मिश्रा ने मोबाइल पर आधा पैसा मांगने लगे. इसका एक ऑडियो भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 01, 2026, 01:34 PM IST

Motihari News: सरकारी योजनाओं में किस तरह से मोतिहारी में कमीशनखोरी हावी है, इसकी एक बानगी सामने आई है. यहां फसल क्षति के लिए किसानों से बाकायदा पहले ही दबंगई के साथ रिश्वत ली जा रही है. हद तो तब हो गई जब रिश्वत लेने वाले कृषि समन्वयक बाकायदा बोल रहे हैं कि 2500 क्यों डाला? हमको भी ऊपर हिसाब देना रहता है. 3 हजार की जगह 2500 रिश्वत मिलने पर नाराज हुए  कृषि समन्वयक नरेंद्र मिश्रा यह भी बोल रहे हैं कि अभी आगे डीजल अनुदान भी मिलना बाकी है. 

अब ऊपर हिसाब लेने वाले कौन-कौन लोग शामिल हैं, यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा. हालांकि जिस तरह से दबंगई के साथ मोतिहारी में किसानों से रिश्वत ली जा रही है, उसको देखकर लग रहा है कि मोतिहारी में मानों उगाही की खुली छूट मिली हुई है. वहीं जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार ने इस घटना की जांच करके कारवाई करने का जरूर भरोसा दिया है.

किसान से उगाही की वायरल बातचीत

किसान- प्रणाम सर! डाल दिए है सर.

कृषि समन्वयक- हेलो

किसान- डाल दिए है सर!

कृषि समन्वयक- किस पर डाले हो?

किसान- एथि पर, 3900 नंबर पर 

कृषि समन्वयक- फोन पेय पर डालो हो?

किसान- जी, फोन पेय पर.

कृषि समन्वयक- अढ़ाई काहे डाला है रे?

किसान- गरीब थोड़ा ज्यादा हो गए हैं.

कृषि समन्वयक- नहीं नहीं बबुआ, हम अपने जेब से भरेंगे क्या? तब तो गड़बड़ हो जाएगा राहत. हमको मिले नहीं, मिले वो अलग मैटर है. मान लो जिसको जो व्यवस्था है, उसको नहीं करेंगे तो अगला काम हमारा साख खत्म हो जाएगा. तो तुम ही लोग को ही नुकसान होगा. अभी डीजल अनुदान सामने है.

किसान- जी सर.

कृषि समन्वयक- तुमको नहीं समझ मे आता है रे? ऑफिस का हिसाब. अगर गलती हो जाता है तो नटी झपेटना उसी को न है.

किसान- जी सर.

कृषि समन्वयक- झपेट लेगा तो?

किसान- ठीक है सर, हम और रुपया डाल देते हैं.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

