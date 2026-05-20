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Motihari News: मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट से अपराधियों को 'नाबालिग' बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हेडमास्टर और शिक्षिका गिरफ्तार

Motihari News: मोतिहारी में पुलिस ने स्कूल के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है. आरोप है कि अपराधियों को नाबालिग दिखाकर जमानत दिलाने के लिए फर्जी TC और अंकपत्र बनाए जा रहे थे. मामले में हेडमास्टर और सहायक शिक्षिका गिरफ्तार.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 20, 2026, 10:34 AM IST

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Motihari News: मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट से अपराधियों को 'नाबालिग' बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हेडमास्टर और शिक्षिका गिरफ्तार
Motihari News: मोतिहारी में फर्जी सर्टिफिकेट से अपराधियों को 'नाबालिग' बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हेडमास्टर और शिक्षिका गिरफ्तार

Motihari News: मोतिहारी में स्कूल के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. जांच में खुलासा हुआ कि एक गिरोह अपराधियों को कोर्ट से जमानत दिलाने के लिए स्कूल के फर्जी अंकपत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) तैयार कर उनकी उम्र कम दिखाकर उन्हें कागजों पर 'नाबालिग' साबित करता था. इस मामले का खुलासा किशोर न्याय परिषद की सतर्कता से हुआ. सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और एक सहायक शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद जिले में फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोहों में हड़कंप मच गया है. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है.

यह पूरा मामला चिरैया प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, परेवा से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में लड़की के अपहरण और बाइक चोरी के मामले में परेवा गांव निवासी भोला कुमार उर्फ भोला साह जेल में बंद था. उसे जमानत दिलाने के लिए एक साजिश रची गई. आरोप है कि स्कूल से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर उसकी जन्मतिथि 15 मई 2006 दर्ज कर दी गई, ताकि उसे नाबालिग साबित किया जा सके और किशोर कानून का लाभ मिल सके.

ये भी पढ़ें: Motihari: हरैया पुलिस की कस्टडी से हथकड़ी समेत फरार हुआ गांजा तस्कर, मचा हड़कंप

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जब आरोपी को किशोर बताते हुए किशोर न्याय परिषद के समक्ष शपथ पत्र और स्कूल का नामांकन रजिस्टर प्रस्तुत किया गया तो परिषद को संदेह हुआ. गहन जांच के दौरान पता चला कि स्कूल का नामांकन रजिस्टर वर्ष 2014 में ही लाल स्याही से बंद किया जा चुका था. इसके बावजूद रजिस्टर के अंतिम हिस्से में स्याही बदलकर बैकडेट में तीन नए नाम दर्ज किए गए थे, जिनमें भोला कुमार का नाम भी शामिल था. जांच में दस्तावेजों में कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया.

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार शिक्षकों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली. इसके बाद किशोर न्याय परिषद के बेंच क्लर्क मोहम्मद शाहिद की शिकायत पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. FIR दर्ज होते ही पुलिस ने हेडमास्टर सुबोध कुमार पाठक और सहायक शिक्षिका रिभा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां जुड़े हैं तथा इससे पहले कितने अपराधियों को फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं.

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