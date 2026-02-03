Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3096627
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

मोतिहारी में वर्दीवाला खेला! DGP के नाम से फर्जी पत्र से 42 युवकों को बनाया पुलिस मित्र

Motihari News: मोतिहारी में बेरोजगार युवकों को पुलिस मित्र के नाम पर ठगी का शिकार बनाने का मामला सामने आया. ठग ने युवकों से बीस हजार से एक लाख रुपये लेकर कथित बहाली का झांसा दिया और थाना परिसर में आई कार्ड पहनाकर भरोसा जीतने का ढोंग किया. अरेराज, घोड़ासहन, पलनवा और गोविंदगंज के कई युवक ठगी का शिकार हुए. मोतिहारी एसपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एलान किया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 04:44 PM IST

Trending Photos

मोतिहारी में 'खाकी' के नाम पर बड़ा खेल: DGP के फर्जी पत्र से 42 युवकों को बनाया 'पुलिस मित्र'; लाखों की ठगी से मचा हड़कंप
मोतिहारी में 'खाकी' के नाम पर बड़ा खेल: DGP के फर्जी पत्र से 42 युवकों को बनाया 'पुलिस मित्र'; लाखों की ठगी से मचा हड़कंप

Motihari News: एक कहावत है कि ठग हमेशा पुलिस से दो कदम आगे रहते हैं और लोग इसे पूरी तरह महसूस भी कर चुके हैं. बिहार के मोतिहारी से भी एक ऐसा ही खबर सामने आ रहा है, जहां एक ठग इतना शातिर निकला कि उसने अपने ठगी के लिए पुलिस की मदद का ढोंग ही कर लिया. ठग ने मोतिहारी और आसपास के जिलों के करीब 42 युवकों से बीस हजार से एक लाख रुपये लेकर कथित रूप से पुलिस मित्र के नाम पर बहाल कर दिया. युवकों से सोलह हजार रुपये महीना देने का वादा करके उन्हें भरोसा दिलाया और ठगी का शिकार बनाया. बेरोजगार युवकों का भरोसा जीतने के लिए ठग ने जो तरीका अपनाया, उसे देखकर लोग हैरान रह गए.

ठग ने पहले एक पत्र कथित रूप से डीजीपी के नाम लिखा और इसे बेरोजगार युवकों को दिखाकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश की. फिर भरोसा पक्का करने के लिए ठग ने मोतिहारी के अलग-अलग थानों के नाम पर पुलिस मित्र की बहाली का ढोंग किया और युवकों को थाना परिसर में आई कार्ड पहनाकर पेश किया. अरेराज की महिला थानाध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने रिटायर्ड चौकीदार के बेटों को पुलिस मित्र में बहाल कराने के लिए मदद की. अरेराज थानाध्यक्ष की बात सुनकर तीन रिटायर्ड चौकीदारों के बेटों ने पुलिस मित्र बनने के नाम पर बीस-बीस हजार रुपये दिए, जबकि बाकी राशि तनख्वाह शुरू होने के बाद देने को कहा गया. प्रत्येक चौकीदार पुत्र से कुल साठ हजार रुपये की मांग ठग ने की थी और पीड़ितों के अनुसार महिला थानाध्यक्ष ने इसमें सहमति भी जताई.

ये भी पढ़ें: एक असली के बदले तीन जाली नोट: रक्सौल से सीतामढ़ी तक पुलिस की छापेमारी, 10 गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित युवकों के अनुसार अरेराज के अलावा घोड़ासहन, पलनवा और गोविंदगंज के युवक भी ठगी का शिकार हुए हैं. युवकों से पैसा लेने के बाद ठग महीनों तक तनख्वाह भेजने के बहाने धोखा देता रहा. कभी बैंक पासबुक मांगता, तो कभी मुजफ्फरपुर के एक होटल में बुलाकर जल्द सब ठीक करने का भरोसा देता रहा. यदि थाना परिसर में आई कार्ड नहीं पहनाया गया होता, तो संभव है कि युवक ठगी का शिकार न होते.

मामले का संज्ञान लेने के बाद मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि जिन्हें भी शिकायत है, वे संबंधित थाना या उनके कार्यालय में आवेदन दें. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी थाना की संलिप्तता पाई गई तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

TAGS

Motihari News

Trending news

Gopalganj district
पुजारी, प्रेम का जाल और खूनी साजिश: कोर्ट ने सुनाया भाई-बहन समेत 3 को उम्रकैद
Jamui News
सरकारी वेतन के साथ ले रहे थे PM किसान सम्मान निधि, जमुई के 2 शिक्षक अब हुए निलंबित
Ayurveda
बिहार में आयुर्वेद से इलाज होगा आसान! सूबे में 7 नए आयुष अस्पतालों की तैयारी
Motihari News
मोतिहारी में वर्दीवाला खेला! DGP के नाम से फर्जी पत्र से 42 युवकों को बनाया पुलिस
Purnea news
Purnea News: 12वीं के छात्र को बदमाशों ने मारी गोली, परीक्षा देकर लौट रहा था घर
Bihar Budget 2026
बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट: 3.47 लाख करोड़ से संवरेगा प्रदेश, देखें पूरा 'बजट'
Rohini Acharya
Bihar Budget 2026: बिहार बजट पर रोहिणी आचार्य का कड़ा प्रहार, खोखला पुलिंदा बताया
Muzaffarpur News
अधिवक्ता का अनोखा प्रतिशोध: 14 साल बाद जिंदा दरोगा का गयाजी में किया 'श्राद्ध'
Bettiah news
8वीं और 9वीं की 5 छात्राएं गायब: गांव में पसरा सन्नाटा और दहशत; पुलिस जांच में जुटी
patna news
पटना में दिनदहाड़े फायरिंग; पॉश इलाके में बिजनेसमैन शंभू सिंह पर हमला