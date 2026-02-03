मोतिहारी में वर्दीवाला खेला! DGP के नाम से फर्जी पत्र से 42 युवकों को बनाया पुलिस मित्र

Motihari News: एक कहावत है कि ठग हमेशा पुलिस से दो कदम आगे रहते हैं और लोग इसे पूरी तरह महसूस भी कर चुके हैं. बिहार के मोतिहारी से भी एक ऐसा ही खबर सामने आ रहा है, जहां एक ठग इतना शातिर निकला कि उसने अपने ठगी के लिए पुलिस की मदद का ढोंग ही कर लिया. ठग ने मोतिहारी और आसपास के जिलों के करीब 42 युवकों से बीस हजार से एक लाख रुपये लेकर कथित रूप से पुलिस मित्र के नाम पर बहाल कर दिया. युवकों से सोलह हजार रुपये महीना देने का वादा करके उन्हें भरोसा दिलाया और ठगी का शिकार बनाया. बेरोजगार युवकों का भरोसा जीतने के लिए ठग ने जो तरीका अपनाया, उसे देखकर लोग हैरान रह गए.

ठग ने पहले एक पत्र कथित रूप से डीजीपी के नाम लिखा और इसे बेरोजगार युवकों को दिखाकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश की. फिर भरोसा पक्का करने के लिए ठग ने मोतिहारी के अलग-अलग थानों के नाम पर पुलिस मित्र की बहाली का ढोंग किया और युवकों को थाना परिसर में आई कार्ड पहनाकर पेश किया. अरेराज की महिला थानाध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने रिटायर्ड चौकीदार के बेटों को पुलिस मित्र में बहाल कराने के लिए मदद की. अरेराज थानाध्यक्ष की बात सुनकर तीन रिटायर्ड चौकीदारों के बेटों ने पुलिस मित्र बनने के नाम पर बीस-बीस हजार रुपये दिए, जबकि बाकी राशि तनख्वाह शुरू होने के बाद देने को कहा गया. प्रत्येक चौकीदार पुत्र से कुल साठ हजार रुपये की मांग ठग ने की थी और पीड़ितों के अनुसार महिला थानाध्यक्ष ने इसमें सहमति भी जताई.

पीड़ित युवकों के अनुसार अरेराज के अलावा घोड़ासहन, पलनवा और गोविंदगंज के युवक भी ठगी का शिकार हुए हैं. युवकों से पैसा लेने के बाद ठग महीनों तक तनख्वाह भेजने के बहाने धोखा देता रहा. कभी बैंक पासबुक मांगता, तो कभी मुजफ्फरपुर के एक होटल में बुलाकर जल्द सब ठीक करने का भरोसा देता रहा. यदि थाना परिसर में आई कार्ड नहीं पहनाया गया होता, तो संभव है कि युवक ठगी का शिकार न होते.

मामले का संज्ञान लेने के बाद मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि जिन्हें भी शिकायत है, वे संबंधित थाना या उनके कार्यालय में आवेदन दें. दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी थाना की संलिप्तता पाई गई तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट: पंकज कुमार