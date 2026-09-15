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मोतिहारी में खाद के खेल का बड़ा खुलासा, सस्पेंडेड लाइसेंस वाले गोदाम से 670 बोरा यूरिया लदा ट्रक जब्त, विभाग पर उठे सवाल

Motihari News: मोतिहारी में खाद माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है. बंजरिया के लक्ष्मण चौक और अंबिका नगर स्थित खाद गोदामों पर छापेमारी के दौरान सस्पेंडेड लाइसेंस, बिना बिक्री रजिस्टर और स्टॉक की गिनती को लेकर सवाल उठे हैं.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 15, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:12 PM IST
मोतिहारी में खाद के खेल का बड़ा खुलासा, सस्पेंडेड लाइसेंस वाले गोदाम से 670 बोरा यूरिया लदा ट्रक जब्त, विभाग पर उठे सवाल
Image Credit: मोतिहारी में खाद के खेल का बड़ा खुलासा (zee media)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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