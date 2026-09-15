/मोतिहारी में खाद के खेल का बड़ा खुलासा, सस्पेंडेड लाइसेंस वाले गोदाम से 670 बोरा यूरिया लदा ट्रक जब्त, विभाग पर उठे सवाल

लक्ष्मण चौक स्थित खाद गोदाम पर प्रशासनिक टीम की छापेमारी में सामने आया कि उक्त गोदाम का लाइसेंस काफी समय से निलंबित चल रहा था. जांच के दौरान दावा किया गया कि लाइसेंस का रिन्यूअल 10 सितंबर को हुआ है. ऐसे में सवाल उठता है कि यदि लाइसेंस का रिन्यूअल 10 सितंबर को हुआ, तो मई और जून महीने में इस गोदाम तक यूरिया का बड़ा स्टॉक कैसे पहुंचा और उसका वितरण कैसे हुआ. वहीं, अंबिका नगर स्थित दूसरे गोदाम की स्थिति भी संदिग्ध पाई गई, जहां का लाइसेंस अब भी निलंबित बताया गया है. छापेमारी के दौरान वहां कोई वैध बिक्री रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया.