/मोतिहारी में खाद के खेल का बड़ा खुलासा, सस्पेंडेड लाइसेंस वाले गोदाम से 670 बोरा यूरिया लदा ट्रक जब्त, विभाग पर उठे सवाल

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Motihari News: मोतिहारी में आम किसानों को सुलभ और उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) के कड़े निर्देशों पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार एक्शन मोड में हैं. सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) की अगुवाई में खाद माफियाओं के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इसी बीच, बंजरिया प्रखंड के लक्ष्मण चौक और अंबिका नगर स्थित खाद गोदामों पर हुई कार्रवाई तथा 670 बोरा यूरिया लदे ट्रक की जब्ती के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. इससे कृषि विभाग की निगरानी व्यवस्था और आंतरिक कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है.
लक्ष्मण चौक स्थित खाद गोदाम पर प्रशासनिक टीम की छापेमारी में सामने आया कि उक्त गोदाम का लाइसेंस काफी समय से निलंबित चल रहा था. जांच के दौरान दावा किया गया कि लाइसेंस का रिन्यूअल 10 सितंबर को हुआ है. ऐसे में सवाल उठता है कि यदि लाइसेंस का रिन्यूअल 10 सितंबर को हुआ, तो मई और जून महीने में इस गोदाम तक यूरिया का बड़ा स्टॉक कैसे पहुंचा और उसका वितरण कैसे हुआ. वहीं, अंबिका नगर स्थित दूसरे गोदाम की स्थिति भी संदिग्ध पाई गई, जहां का लाइसेंस अब भी निलंबित बताया गया है. छापेमारी के दौरान वहां कोई वैध बिक्री रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया.
कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक टीम को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा. अधिकारियों, बीडीओ और मजिस्ट्रेट को घंटों बाहर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि गोदाम समय पर नहीं खोला गया. इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बिना बोरों की समुचित गिनती किए ही गोदाम सील करने का मामला सामने आया. प्रशासनिक स्तर पर इसे गंभीर चूक मानते हुए अब वीडियोग्राफी की मौजूदगी में बोरों की दोबारा गिनती कराने और विधिवत जब्ती सूची तैयार करने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है.
इसी कार्रवाई के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर आरा से यूरिया लदी एक ट्रक (नंबर BR 06G D9741) को पकड़ा गया. आरसी हीरो एजेंसी के पास खड़ी इस ट्रक में 670 बोरा यूरिया लदा था. पुलिस की भनक लगते ही ट्रक का चालक और खलासी चाबी वहीं छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद पुलिस की मदद से दूसरे चालक का इंतजाम कर ट्रक को मुफस्सिल थाना लाया गया और जिम्मेदार अधिकारी की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया.
घटना की रात अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने पंचायत चन्दहिया के उर्वरक निरीक्षक-सह-कृषि समन्वयक नवल किशोर शर्मा को स्थिति का जायजा लेने और एफआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई बार फोन किया. आरोप है कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और बाद में मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया. आपातकालीन परिस्थिति में दायित्वों से भागने और अनुशासनहीनता के आरोप में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने नवल किशोर शर्मा से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही, उनके निलंबन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी को अनुशंसा भेजी गई है.
मामले के बाद कृषि विभाग की निगरानी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सस्पेंडेड लाइसेंस की अवधि में किस कंपनी या होलसेलर ने गोदाम तक यूरिया की खेप भेजी? इतने महीनों तक चले अनधिकृत स्टॉक और बिक्री के रिकॉर्ड को किस अधिकारी ने सत्यापित किया या नजरअंदाज किया? लाइसेंस में दर्ज खाता-खेसरा और धरातल पर मौजूद वास्तविक गोदाम एक ही हैं या नहीं, इसकी भी जांच जरूरी है. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई के बाद खाद माफियाओं के साथ-साथ विभागीय स्तर पर लापरवाही या किसी तरह की सांठगांठ सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है.