/मोतिहारी में 5 बड़ी डकैती का खुलासा, सीतामढ़ी का शातिर गिरोह निकला मास्टरमाइंड, शफीक मंसूरी समेत चार अपराधी गिरफ्तार

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Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले में कुछ महीने पहले हुए पांच बड़े डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. चिरैया और कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई इन वारदातों के पीछे सीतामढ़ी का अंतर्जिला शातिर गिरोह सामने आया है. पुलिस के अनुसार गिरोह का मास्टरमाइंड शफीक मंसूरी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. ढाका थाना क्षेत्र के मठिया मोहन, चिरैया थाना क्षेत्र के परतापुर और दीपही तथा कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर और गोरगावां में इन डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया गया था. पहली घटना 13 अप्रैल को हुई थी. मामले के खुलासे के लिए SP स्वर्ण प्रभात ने SIT का गठन किया था.
पुलिस ने इस मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक कट्टा, जिंदा कारतूस, लूटे गए 15 लाख 50 हजार रुपये, चांदी के जेवरात, एक बाइक, चार स्मार्टफोन और 2 किलो 107 ग्राम चरस बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक डकैती की रकम से अपराधियों ने R15 बाइक खरीदी थी और करीब 30 लाख रुपये की जमीन के लिए इकरार भी किया था. गिरफ्तार अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास है और दोनों जिलों में इनके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं. बताया गया है कि गिरोह में परिवार के कई सदस्य भी शामिल हैं और नेपाल के दो अपराधियों की संलिप्तता की बात भी सामने आई है.
पुलिस जांच में गिरोह के वारदात करने का तरीका भी सामने आया है. अपराधी मोबाइल फोन और अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे. वे ट्रेन से सीतामढ़ी से पूर्वी चंपारण आते थे और फिर ई-रिक्शा से गांव के आसपास पहुंचकर पैदल सरेह के रास्ते घटनास्थल तक जाते थे. रात करीब एक बजे डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद सुबह की ट्रेन से वापस सीतामढ़ी लौट जाते थे. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 10 और लोगों की पहचान हुई है, जबकि कुछ लोगों की भूमिका लाइनर के तौर पर सामने आई है. पुलिस इन सभी की भूमिका और पुराने आपराधिक मामलों की जांच कर रही है.
कुंडवा चैनपुर के पूर्व थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने सीतामढ़ी से बदमाशों की गिरफ्तारी और लूट की रकम बरामद करने में अहम भूमिका निभाई. वहीं चिरैया के पूर्व थानाध्यक्ष अंबेश कुमार समेत एसआईटी की टीम और लगातार जांच के आधार पर गिरोह का पर्दाफाश किया. सिकरहना एसडीपीओ, ढाका थानाध्यक्ष, कुंडवा चैनपुर थानाध्यक्ष, चिरैया थानाध्यक्ष, घोड़ासहन थानाध्यक्ष और डीआईयू की टीम ने इस कार्रवाई में बहुत ही अच्छा काम किया. SP स्वर्ण प्रभात ने पूरी टीम को 30 हजार रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है.