/मोतिहारी में 5 बड़ी डकैती का खुलासा, सीतामढ़ी का शातिर गिरोह निकला मास्टरमाइंड, शफीक मंसूरी समेत चार अपराधी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक कट्टा, जिंदा कारतूस, लूटे गए 15 लाख 50 हजार रुपये, चांदी के जेवरात, एक बाइक, चार स्मार्टफोन और 2 किलो 107 ग्राम चरस बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक डकैती की रकम से अपराधियों ने R15 बाइक खरीदी थी और करीब 30 लाख रुपये की जमीन के लिए इकरार भी किया था. गिरफ्तार अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास है और दोनों जिलों में इनके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं. बताया गया है कि गिरोह में परिवार के कई सदस्य भी शामिल हैं और नेपाल के दो अपराधियों की संलिप्तता की बात भी सामने आई है.