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मोतिहारी में 5 बड़ी डकैती का खुलासा, सीतामढ़ी का शातिर गिरोह निकला मास्टरमाइंड, शफीक मंसूरी समेत चार अपराधी गिरफ्तार

Motihari News: पूर्वी चंपारण में चिरैया और कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र की पांच बड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. सीतामढ़ी के अंतर्जिला गिरोह के मास्टरमाइंड शफीक मंसूरी समेत चार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 11, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:42 AM IST
मोतिहारी में 5 बड़ी डकैती का खुलासा, सीतामढ़ी का शातिर गिरोह निकला मास्टरमाइंड, शफीक मंसूरी समेत चार अपराधी गिरफ्तार
Image Credit: मोतिहारी में 5 बड़ी डकैती का खुलासा, सीतामढ़ी का शातिर गिरोह निकला मास्टरमाइंड (ZEE MEDIA)

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Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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