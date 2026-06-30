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कमाल की है गैर मजरुआ जमीन बेचने की टाइमलाइन, एडीएम साहब ने तो ज्ञापांक में ही खेल कर दिया!

पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के अधिकारी जमीन बेचने के खुलासे के बाद अब हाई कोर्ट के आदेश की आड़ ले रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि जमीन गैर मजरुआ है, इस बारे में हाई कोर्ट को कौन बताएगा?

Written ByPankaj KumarEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 30, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:59 PM IST
कमाल की है गैर मजरुआ जमीन बेचने की टाइमलाइन, एडीएम साहब ने तो ज्ञापांक में ही खेल कर दिया!
Image Credit: मोतिहारी चीनी मिल (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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