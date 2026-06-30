/कमाल की है गैर मजरुआ जमीन बेचने की टाइमलाइन, एडीएम साहब ने तो ज्ञापांक में ही खेल कर दिया!

मोतिहारी में करोड़ों की गैर मजरुआ जमीन को बेचने के मामले में एक नई जानकारी जी बिहार के हाथ लगी है. पता चला है कि अपर समाहर्ता ने ज्ञापांक संख्या 5752 दिनांक 12/12/25 को डीएम के अनुमोदन वाला पत्र अवर निबंधक को भेजा था. अपर समाहर्ता के पत्र में उनके हस्ताक्षर के एक सप्ताह बाद ज्ञापांक संख्या चढ़ा है, जबकि हस्ताक्षर के दिन ही ज्ञापांक संख्या चढ़ना चाहिए. यह अपने आप में दिलचस्प पहलू है. बता दें कि सरकारी दस्तावेज में बैरिया मौजा के खाता संख्या 109 की जमीन गैर मजरुआ के रूप में दर्ज है. गैर मजरुआ जमीन का रैयतीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन जिला प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम ने जमीन की बिक्री और खरीद पर से लगी रोक हटा दी और जमीन बिक भी गई. बाजार कीमत की बात करें तो एक कट्ठा जमीन की वैल्यू करीब 50 लाख रुपये हैं तो 100 कट्ठा जमीन की कीमत के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं.