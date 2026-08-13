मोतिहारी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर उमड़ा जनसैलाब

जिलाधिकारी ने कहा कि इस 'हर घर तिरंगा अभियान' यात्रा का आयोजन 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 'वंदे मातरम' की रचना महान कवि एवं रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया है. संस्कृति मंत्रालय की पहल पर 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से देश के सभी जिलों में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने भी इस यात्रा का आयोजन किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी रही.