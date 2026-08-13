Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Motihari
  • /मोतिहारी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर उमड़ा जनसैलाब

मोतिहारी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर उमड़ा जनसैलाब

Motihari News: हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत मोतिहारी में जिला प्रशासन की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. यात्रा में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, शिक्षक, खिलाड़ी, संस्कृतिकर्मी और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 13, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:45 AM IST
मोतिहारी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर उमड़ा जनसैलाब
Image Credit: मोतिहारी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, &#039;वंदे मातरम&#039; के 150 वर्ष पूरे होने पर उमड़ा जनसैलाब

About the Author

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar Breaking News Live: सीएम सम्राट आज बाटेंगे नियुक्ति पत्र, 2027 युवाओं को मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर
2
3
4
5