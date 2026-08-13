मोतिहारी में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर उमड़ा जनसैलाब

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Motihari News: संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के तहत मोतिहारी जिला प्रशासन के सौजन्य से समाज के सभी वर्गों की सहभागिता के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. यात्रा में जिले के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, विभिन्न संघों के प्रतिनिधि, चिकित्सक, संस्कृतिकर्मी, व्यवसायी, शिक्षाकर्मी, खिलाड़ी, समाहरणालय कर्मी और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए.
तिरंगा यात्रा का शुभारंभ समाहरणालय परिसर से हुआ. इससे पहले राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' और उसके बाद राष्ट्रगान 'जन गण मन' का सामूहिक गायन किया गया. समाहरणालय परिसर में 'वंदे मातरम' की परिकल्पना पर आधारित भव्य रंगोली भी बनाई गई थी, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही. यात्रा के शुभारंभ के दौरान जिलाधिकारी सुमन सौरभ यादव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया.
जिलाधिकारी ने कहा कि इस 'हर घर तिरंगा अभियान' यात्रा का आयोजन 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 'वंदे मातरम' की रचना महान कवि एवं रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया है. संस्कृति मंत्रालय की पहल पर 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से देश के सभी जिलों में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने भी इस यात्रा का आयोजन किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी रही.
तिरंगा यात्रा समाहरणालय से निकलकर मुख्य पथ, कचहरी चौक, राजा बाजार, बलुआ ओवरब्रिज, सदर अस्पताल, रेड क्रॉस और टाउन थाना होते हुए गांधी संग्रहालय पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ. समापन से पूर्व यात्रा में शामिल सभी गणमान्य लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. जिले के सभी अनुमंडलों एवं प्रखंडों में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.