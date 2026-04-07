Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3168913
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Motihari News: मोतिहारी जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी कन्हैया यादव और सुनील साह ने कोर्ट में किया सरेंडर

Motihari Hooch Tragedy: मोतिहारी जहरीली शराब कांड में के मास्टरमाइंड कन्हैया यादव और उसके शागिर्द सुनील साह ने मोतिहारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. बताया जा रहा है कि इन दोनों ने ही जहरीली शराब की खेप को मोतिहारी मंगवाया था. इससे पहले पुलिस ने इस मामले में सुखारी साह और नागा राय को हिरासत में ले लिया था. जहरीली शराब से अबतक 10 लोगों की मौत हो चुकी है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Apr 07, 2026, 10:26 AM IST

Trending Photos

मोतिहारी जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड ने कोर्ट में किया सरेंडर
मोतिहारी जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड ने कोर्ट में किया सरेंडर

Motihari Poisonous Liquor Case: मोतिहारी जहरीली शराब कांड में अब बड़ी खबर सामने आई है. इस कांड के मास्टरमाइंड कन्हैया यादव और उसके शागिर्द सुनील साह ने मोतिहारी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. बताया जा रहा है कि इन दोनों ने ही जहरीली शराब की खेप को मोतिहारी मंगवाया था. बताया जा रहा है कि सुनील साह और कन्हैया यादव का नाम रघुनाथपुर और तुरकौलिया इलाके में हुए जहरीली शराब कांड से जुड़ा है. पुलिस काफी दिनों से उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.

इससे पहले पुलिस ने इस मामले में सुखारी साह और नागा राय को हिरासत में ले लिया था. पुलिस पूछताछ में सुखारी साह ने चौकीदार सुरेश यादव के भाई का नाम बताया था. सुखारी के मुताबिक, सुरेश यादव के भाई ने ही जहरीली शराब लाकर उसे दी थी. जिसे उसने आगे सप्लाई की थी. वहीं इस मामले में मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पकड़े गए मुख्य आरोपी नागा राय ने मैथनॉल मिली स्प्रिट से तैयार की गई जहरीली शराब को स्थानीय गांवों में पैसे के लालच में फैलाया, जिससे लोगों की मौतें और आंखों की रोशनी जाने जैसी घटनाएं हुईं.

रिपोर्ट- मोतिहारी जहरीली शराब कांडः पति रवि कुमार की जिंदगी बचाने के लिए दर-दर भटक रही प्रेमा

Add Zee News as a Preferred Source

उधर प्रशासन ने इस मामले में एक्शन लेते हुए तुरकौलिया थानेदार उमाशंकर मांझी को निलंबित कर दिया है, जबकि परसौना के चौकीदार भरत राय को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में सामने आया है कि भरत राय, नागा राय का करीबी रिश्तेदार था. उसके नेटवर्क को छानबीन से बचाने में भरत राय मदद कर रहा था. बता दें कि इस इस कांड में अबतक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी अलग-अलग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. 

TAGS

Motihari NewsMotihari poisonous liquorBihar hooch tragedy

Trending news

Motihari News
मोतिहारी जहरीली शराब कांड के 2 मुख्य आरोपियो ने कोर्ट में किया सरेंडर,अबतक 10 की मौत
Begusarai News
श्री कृष्ण महिला कॉलेज में अनुशासन खत्म, रील्स के चक्कर में भविष्य खतरे में
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बिहार बनेगा इंडस्ट्रियल हब, मंत्री दिलीप जायसवाल बोले- अब तक 747 निवेश प्रस्ताव मिले
Nawada News
समस्तीपुर-नवादा में सड़क हादसे ने खोल दी शराबबंदी की पोल, पुलिस पर भी उठे सवाल!
Khunti news
खूंटी में मौसम का तांडव: उड़े घर के एस्बेस्टस, कहीं गिरी बिजली तो कहीं ढहे मकान
Khunti news
खूंटी में मौसम का तांडव: उड़े घर के एस्बेस्टस, कहीं गिरी बिजली तो कहीं ढहे मकान
Motihari News
मोतिहारी जहरीली शराब कांडः पति रवि कुमार की जिंदगी बचाने के लिए दर-दर भटक रही प्रेमा
Vaishali news
वैशाली: दो निजी कॉलेजों की जांच में बड़ा खुलासा, जिलाधिकारी के निर्देश पर गिरी गाज
Garhwa district
कहीं गिरे पेड़ तो कहीं ध्वस्त हुए बिजली के खंभे, गढ़वा में आंधी-बारिश से तबाही
Garhwa district
कहीं गिरे पेड़ तो कहीं ध्वस्त हुए बिजली के खंभे, गढ़वा में आंधी-बारिश से तबाही