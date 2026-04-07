मोतिहारी जहरीली शराब कांडः पति रवि कुमार की जिंदगी बचाने के लिए दर-दर भटक रही प्रेमा, चली गई आंखों की रोशनी

Motihari News: जहरीली शराब पीने के बाद रवि कुमार गुप्ता की तबीयत खराब हो गई. पति के इलाज के लिए उसकी पत्नी प्रेमा देवी अपने पति के इलाज के लिए अपने छोटे-छोटे बच्चे के साथ दर-दर भटक रही है. बता दें कि इस कांड में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
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Motihari Poisonous Liquor: मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में 10 लोगों की मौत के बाद से मरने वालों का सिलसिला अब थम गया है. पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नही हुई है, लेकिन सदर अस्पताल में जहरीली शराब से बीमार लोगों का आना अभी भी जारी है. सदर अस्पताल में इलाजरत लोगों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है. इसी कड़ी में बंजरिया थाना क्षेत्र के सिसवा चौक पर जहरीली शराब पीने के बाद हुई तबीयत खराब को लेकर रवि कुमार गुप्ता की पत्नी प्रेमा देवी अपने पति के इलाज के लिए अपने छोटे-छोटे बच्चे के साथ दर-दर भटक रही है.
सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है. तो वहीं मुजफ्फरपुर में बेड खाली नहीं होने को लेकर निजी अस्पताल में इलाज करने के लिए बोला जा रहा है. नगर थाना क्षेत्र के रवि कुमार गुप्ता की जहरीली पेय पदार्थ पीने के बाद बीते शनिवार (4 अप्रैल) को अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसे मोतिहारी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया था. प्रेमा देवी ने बताया कि रविवार की रात मोतिहारी सदर अस्पताल कर्मी ने आकर बोला कि आपके पति को रेफर कर दिया गया है. जिसके बाद अस्पताल के द्वारा तुरंत रात को 9 बजे उसे एंबुलेंस से मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में पहुंचा दिया.
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मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में इलाज के नाम पर रवि गुप्ता को दो इंजेक्शन देकर घर जाने को बोल दिया गया. जब रवि गुप्ता की पत्नी ने एडमिट करने के लिए बोला तो अस्पताल कर्मी ने बेड नहीं होने की बात कही. वह बेड के लिए गुहार लगाती रही तो अस्पताल प्रबंधक के द्वारा निजी अस्पताल में इलाज करने को बोला गया. मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल प्रशासन की बेरुखी से प्रेमा देवी के सुगाह पर संकट मंडराने लगा है.
बता दें कि रवि अपने बाइक पर गांव गांव घूम-घूम कर कपड़ा बेचने का काम करता है. उसे दो छोटी-छोटी बेटी और एक बेटा है. रवि की जहरीला पेय पदार्थ (शराब) पीने से आंखों की रौशनी चली गई है. उसे हल्का हल्का दिख रहा है. वहीं मामले को लेकर सीएस दिलीप सिंह ने बताया कि रात को मरीज की स्थिति गंभीर हो गई थी. उसका पल्स रेट कम गया था और उसे घबराहट हो रही थी. उसकी स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया था. सिविल सर्जन ने बताया कि प्रत्येक बीमार के लिए सदर अस्पताल का दरवाजा खुला हुआ है.
रिपोर्ट- पंकज कुमार