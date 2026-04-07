Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3168649
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

मोतिहारी जहरीली शराब कांडः पति रवि कुमार की जिंदगी बचाने के लिए दर-दर भटक रही प्रेमा, चली गई आंखों की रोशनी

Motihari News: जहरीली शराब पीने के बाद रवि कुमार गुप्ता की तबीयत खराब हो गई. पति के इलाज के लिए उसकी पत्नी प्रेमा देवी अपने पति के इलाज के लिए अपने छोटे-छोटे बच्चे के साथ दर-दर भटक रही है. बता दें कि इस कांड में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Pankaj Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:11 AM IST

Trending Photos

मोतिहारी जहरीली शराब कांड का पीड़ित रवि कुमार
मोतिहारी जहरीली शराब कांड का पीड़ित रवि कुमार

Motihari Poisonous Liquor: मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में 10 लोगों की मौत के बाद से मरने वालों का सिलसिला अब थम गया है. पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नही हुई है, लेकिन सदर अस्पताल में जहरीली शराब से बीमार लोगों का आना अभी भी जारी है. सदर अस्पताल में इलाजरत लोगों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है. इसी कड़ी में बंजरिया थाना क्षेत्र के सिसवा चौक पर जहरीली शराब पीने के बाद हुई तबीयत खराब को लेकर रवि कुमार गुप्ता की पत्नी प्रेमा देवी अपने पति के इलाज के लिए अपने छोटे-छोटे बच्चे के साथ दर-दर भटक रही है. 

सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है. तो वहीं मुजफ्फरपुर में बेड खाली नहीं होने को लेकर निजी अस्पताल में इलाज करने के लिए बोला जा रहा है. नगर थाना क्षेत्र के रवि कुमार गुप्ता की जहरीली पेय पदार्थ पीने के बाद बीते शनिवार (4 अप्रैल) को अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी. जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसे मोतिहारी के सदर अस्पताल में भर्ती कराया था. प्रेमा देवी ने बताया कि रविवार की रात मोतिहारी सदर अस्पताल कर्मी ने आकर बोला कि आपके पति को रेफर कर दिया गया है. जिसके बाद अस्पताल के द्वारा तुरंत रात को 9 बजे उसे एंबुलेंस से मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में पहुंचा दिया. 

ये भी पढ़ें- समस्तीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, कारीगर समेत दो गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में इलाज के नाम पर रवि गुप्ता को दो इंजेक्शन देकर घर जाने को बोल दिया गया. जब रवि गुप्ता की पत्नी ने एडमिट करने के लिए बोला तो अस्पताल कर्मी ने बेड नहीं होने की बात कही. वह बेड के लिए गुहार लगाती रही तो अस्पताल प्रबंधक के द्वारा निजी अस्पताल में इलाज करने को बोला गया. मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल प्रशासन की बेरुखी से प्रेमा देवी के सुगाह पर संकट मंडराने लगा है. 
 
बता दें कि रवि अपने बाइक पर गांव गांव घूम-घूम कर कपड़ा बेचने का काम करता है. उसे दो छोटी-छोटी बेटी और एक बेटा है. रवि की जहरीला पेय पदार्थ (शराब) पीने से आंखों की रौशनी चली गई है. उसे हल्का हल्का दिख रहा है. वहीं मामले को लेकर सीएस दिलीप सिंह ने बताया कि रात को मरीज की स्थिति गंभीर हो गई थी. उसका पल्स रेट कम गया था और उसे घबराहट हो रही थी. उसकी स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया था. सिविल सर्जन ने बताया कि प्रत्येक बीमार के लिए सदर अस्पताल का दरवाजा खुला हुआ है.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

TAGS

Motihari NewsBihar hooch tragedyMotihari poisonous liquor

Trending news

Motihari News
मोतिहारी जहरीली शराब कांडः पति रवि कुमार की जिंदगी बचाने के लिए दर-दर भटक रही प्रेमा
Vaishali news
वैशाली: दो निजी कॉलेजों की जांच में बड़ा खुलासा, जिलाधिकारी के निर्देश पर गिरी गाज
Garhwa district
कहीं गिरे पेड़ तो कहीं ध्वस्त हुए बिजली के खंभे, गढ़वा में आंधी-बारिश से तबाही
Garhwa district
कहीं गिरे पेड़ तो कहीं ध्वस्त हुए बिजली के खंभे, गढ़वा में आंधी-बारिश से तबाही
Samastipur News
समस्तीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, कारीगर समेत दो गिरफ्तार
EOU
EOU की बड़ी कार्रवाई, अधिक संपत्ति मामले में गौतम कुमार से पूछताछ
Samastipur News
एक साथ बुझ गए घर के 3 चिराग, समस्तीपुर की करेह नदी में डूबने से 3 सगे भाइयों की मौत
Tejashwi Yadav
तेजस्वी पहुंचे नवादा, विधायक विभा देवी के पुत्र अखिलेश कुमार के निधन पर जताया शोक
Munger News
मुंगेर में अवैध गिट्टी लदे 6 ट्रक और हाइवा जब्त, लगाया 55 लाख से ज्यादा का फाइन
Delhi Police
दिल्ली में ठगी, बिहार में गिरफ्तारी, एक करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा