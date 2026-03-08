Motihari News: सावधान! मोतिहारी की नाबालिग हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर नेपाल ले जा रहे थे अरमान और इकबाल

Motihari Human Trafficking News: पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद अरमान उर्फ गोलू (नेपाल निवासी) और इकबाल अंसारी उर्फ सोनू (नरकटियागंज निवासी) के रूप में हुई है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि अरमान ने 'गोलू' नाम की फर्जी हिंदू आईडी बनाकर टिकटॉक के जरिए नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया था.
Motihari Human Trafficking: पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से मानव तस्करी का एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. यहां कुछ मुस्लिम लड़के सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें नेपाल में बेंचने ले जा रहे थे. हालांकि, उनकी यह साजिश पूरी नहीं हो सकी है. रक्सौल बॉर्डर पर एसएसबी (SSB) की मानव तस्करी रोधी इकाई और 'स्वच्छ रक्सौल' संस्था ने एक संयुक्त कार्रवाई में दोनों तस्करों को धर दबोचा और हिंदू नाबालिग लड़की को सुरक्षित रेस्क्यू किया. बताया जा रहा है कि दोनों तस्करों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'टिकटॉक' पर अपना नाम बदलकर अकाउंट बनाया था और उसके जरिए नाबालिग हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते थे.
फिर उस लड़की को रात के अंधेरे में नाबालिब लड़की को नेपाल लेकर जा रहे थे. जिसे रक्सौल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी की मानव तस्करी रोधी इकाई एवं स्वच्छ रक्सौल संस्था ने रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुल से नाबालिग लड़की को मानव तस्कर से मुक्त कराया है. एसएसबी के मानव तस्करी रोधी इकाई एवं स्वच्छ रक्सौल संस्था को मैत्री पुल पर दो सन्दिग्ध युवक के साथ एक लड़की नेपाल जाते दिखाई दिया. एसएसबी के मानव तस्करी रोधी इकाई ने दोनों सन्दिग्ध युवक एवं लड़की को रोककर पूछताछ किया तो दोनों युवक ने भाई बहन बताया, लेकिन स्वच्छ रक्सौल संस्था एवं एसएसबी की टीम ने तीनों युवक एवं युवती से अलग अलग काउंसलिंग किया तो असलियत सामने आ गई.
एक युवक का नाम मोहम्मद अरमान उर्फ गोलू नेपाल का निवासी और इकबाल अंसारी उर्फ सोनू नरकटियागंज का निवासी निकला. नाबालिग हिंदू लड़की ढाका की रहने वाली निकली. पूछताछ में ये भी पता चला की अरमान ने TikTok के जरिए फर्जी (गोलू हिन्दू नाम) नाम से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर नाबालिग को घर से भगा लिया. वह उसे (लड़की) नेपाल ले जाने की फिराक में था. एनजीओ की मदद से काउंसलिंग के बाद मामला स्पष्ट हुआ.
दोनों आरोपियों को हरैया थाना के हवाले कर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आगे की करवाई जारी है. बता दें कि हाल ही में ZEE मीडिया ने मानव तस्करी के मॉड्यूल का खुलासा किया था. मानव तस्करी के खबर चलने के बाद रक्सौल बॉर्डर पर एसएसबी के मानव तस्कर रोधी इकाई एवं स्वयंसेवी संस्था काफी एक्टीभ नजर आ रहे है. लेकिन मानव तस्कर अब दिन के उजाले से बचते हुए रात के अंधेरे में मानव तस्करी करने का प्रयास में जुटे है. ताकी बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसी को चकमा दिया जा सकें.
रिपोर्ट- पंकज