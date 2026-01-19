Advertisement
बेतिया राज की जमीन पर दौड़ेगा विकास का पहिया: रामगढ़वा के अहिरौलिया गांव में मेगा फूड पार्क तो रक्सौल बनेगा इंडस्ट्रियल हब

Motihari News: मोतिहारी जिले में बेतिया राज की 665 एकड़ जमीन पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने जमीन सत्यापन पूरा कर सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है. रक्सौल और रामगढ़वा प्रखंड में उद्योग स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पलायन रुकेगा और किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:31 AM IST

Motihari News: बिहार की एनडीए सरकार ने नए साल की शुरुआत में मोतिहारी जिले को बड़ी औद्योगिक सौगात दी है. वर्षों से खाली पड़ी बेतिया राज की जमीन पर अब बुलडोजर नहीं, बल्कि विकास की बुनियाद रखने वाली फैक्ट्रियां लगेंगी. सरकार ने रक्सौल और रामगढ़वा प्रखंड में बेतिया राज की कुल 665 एकड़ जमीन पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की योजना तैयार की है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने जमीन का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया है और विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है.

रामगढ़वा में बनेगा मेगा फूड पार्क
बेतिया राज का सबसे बड़ा भूखंड रामगढ़वा प्रखंड के अहिरौलिया और दुबौलिया गांव के पास स्थित है, जहां करीब 560 एकड़ जमीन उपलब्ध है. यह भूमि एशियन हाईवे-42A से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पिपरपाती रोड के दोनों ओर फैली हुई है. फिलहाल यह जमीन झाड़ियों और परती अवस्था में खाली पड़ी है, जिसे मेगा फूड पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है. बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़क को मजबूत करने और चौड़ीकरण की भी योजना बनाई जा रही है.

रक्सौल में भी तैयार हो रहा औद्योगिक हब
बेतिया राज की दूसरी बड़ी जमीन रक्सौल प्रखंड के हरदिया गांव में 80 एकड़ और कनना गांव के पास 25 एकड़ में फैली हुई है. इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर अतिक्रमण है, जिसे हटाकर वहां फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना है. सरकार का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल और रामगढ़वा में उद्योग स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

रोजगार और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद
इस योजना को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह है. रामगढ़वा के समाजसेवी पंकज पांडेय ने कहा कि सरकार ने नए साल में इस क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया है, जिससे पलायन रुकेगा और रोजगार का सृजन होगा. वहीं, सीमावर्ती क्षेत्र के उद्योगपति महेश अग्रवाल ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि चंपारण क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

