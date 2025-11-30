Advertisement
Motihari News: बेटे और सौतेली मां में बन गए ऐसे संबंध कि हुआ VIP नेता का कत्ल, देखें खूनी खेल की डरावनी स्टोरी

Motihari Crime News: वीआईपी नेता कामेश्वर सहनी के हत्या उसके बेटे, पत्नी और एक पुराने दुश्मन ने मिलकर की है. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस बताया कि मृतक कामेश्वर के बेटे के सौतेली मां से अवैध संबंध थे. इसमें कामेश्वर बाधा बन रहा था, इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 12:05 PM IST

मोतिहारी पुलिस
मोतिहारी पुलिस

Motihari VIP Leader Murder Case: मोतिहारी पुलिस ने वीआईपी नेता कामेश्वर सहनी के हत्या की गुथी सुलझा ली है. हैरानी की बात यह है कि इस हत्या की साजिश मृतक की पत्नी और बेटे ने मिलकर रची थी. पुलिस जांच में पता चला कि जब बेटा-मां के रिश्ते को कलंकित करें और पत्नी-बेटे के मददगार हो तो कामेश्वर सहनी जैसे हत्याकांड का अंजाम सामने आता है. इस हत्याकांड में पुलिस ने चौकाने वाले खुलासे किए हैं. पुलिस के अनुसार, कामेश्वर सहनी की हत्या उसके ही बेटे और पत्नी ने मिलकर की है. पुलिस ने आगे बताया कि मृतक कामेश्वर सहनी ने दो शादी की थी. कामेश्वर सहनी के दूसरी पत्नी से उसके बेटे सावन निषाद का नाजायज सबंध था. इस बात की खबर पहली पत्नी को थी. 

वहीं घटना के प्राथमिकी अभियुक्त विकास कुमार की कामेश्वर सहनी से पुरानी दुश्मनी थी. नाजायज सबंध का रोड़ा खत्म करने के लिए बेटा सावन निषाद, सौतेली मां सोनी निषाद और विकास कुमार तीनों ने मिलकर कामेश्वर सहनी की हत्या की खौफनाक साजिश रची और फिर गोली मारकर कामेश्वर सहनी की हत्या कर दी. रक्सौल डीएसपी मनीष आंनद ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि कामेश्वर सहनी हत्याकांड के बाद एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें तीन थाना अध्यक्ष के साथ तकनीकी शाखा एवं डॉग सक्योर्ड टीम को शामिल किया गया था. 

इस टीम ने तकनीकी जांच, मोबाइल सर्विलांस जाच, क्राइम सीन क्रिएट करके कई साक्ष्य इकठ्ठे किए. फिर तकनीकी टीम के मदद से प्राथमिकी अभियुक्त विकास कुमार को आदापुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के पूछताछ में विकास कुमार ने हत्यकांड में मृतक के बेटा सावन निषाद और पत्नी सोनी निषाद का संलिप्ता स्वीकार की. इसके बाद पुलिस ने मृतक के पत्नी एवं बेटा दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इन लोगों के निशानदेही पर सावन निषाद के घर से हत्यकांड के प्रयुक्त पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है. पुलिस के त्वरित करवाई से रहस्यमयी हत्याकांड से पर्दा उठ गया है.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

