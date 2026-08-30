/मोतिहारी में सूदखोर का खौफनाक कहर, परिवार पर तेजाब फेंका, फिर पीड़ित स्वर्ण कारोबारी पर ही करा दी FIR

Motihari News: बिहार के मोतिहारी के केसरिया में एक स्वर्ण व्यवसायी के घर में घुसकर पहले पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई. इसके बाद आरोप है कि सूद के पैसे को लेकर विवाद में परिवार पर तेजाब फेंक दिया गया. इस तेजाब कांड में स्वर्ण व्यवसायी अमित कुमार उर्फ बिट्टू कुमार, उनकी पत्नी रिंकी कुमारी और उनका ढाई वर्षीय मासूम बेटा यश घायल हो गया. तेजाब से झुलसने के बाद मासूम यश की हालत ऐसी है कि वह ठीक से पेशाब भी नहीं कर पा रहा है. फिलहाल उसे कैथेटर के सहारे रखा गया है और परिवार का मुजफ्फरपुर में इलाज चल रहा है.