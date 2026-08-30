/मोतिहारी में सूदखोर का खौफनाक कहर, परिवार पर तेजाब फेंका, फिर पीड़ित स्वर्ण कारोबारी पर ही करा दी FIR

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Motihari News: बिहार के मोतिहारी के केसरिया में एक स्वर्ण व्यवसायी के घर में घुसकर पहले पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई. इसके बाद आरोप है कि सूद के पैसे को लेकर विवाद में परिवार पर तेजाब फेंक दिया गया. इस तेजाब कांड में स्वर्ण व्यवसायी अमित कुमार उर्फ बिट्टू कुमार, उनकी पत्नी रिंकी कुमारी और उनका ढाई वर्षीय मासूम बेटा यश घायल हो गया. तेजाब से झुलसने के बाद मासूम यश की हालत ऐसी है कि वह ठीक से पेशाब भी नहीं कर पा रहा है. फिलहाल उसे कैथेटर के सहारे रखा गया है और परिवार का मुजफ्फरपुर में इलाज चल रहा है.
घटना केसरिया थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, स्वर्ण व्यवसायी अमित कुमार ने केसरिया के रहने वाले गुंजन नामक व्यक्ति से करीब 15 लाख रुपये ब्याज पर लिए थे. अमित ने इसमें से करीब 10 लाख रुपये वापस कर दिए थे. आरोप है कि बचे हुए पांच लाख रुपये के ब्याज के बदले गुंजन करीब 40 लाख रुपये कीमत की जमीन अपने नाम लिखवाना चाहता था. अमित इसके लिए तैयार नहीं थे. बताया जा रहा है कि अमित ने घटना से एक दिन पहले अपनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के हाथों बेच दी थी.
जमीन बेचने की जानकारी मिलने के बाद आरोपित गुंजन उसी शाम अमित के घर पहुंचा. घर में घुसकर अमित और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई और इसके बाद उन पर तेजाब फेंक दिया गया. तेजाब फेंकने के दौरान आरोपी भी इसकी चपेट में आ गया. जहां तेजाब कांड में घायल अमित अपने परिवार के साथ मुजफ्फरपुर में इलाज करा रहे हैं, वहीं इसी बीच तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति ने केसरिया थाने में अमित के खिलाफ ही FIR दर्ज करा दी.
घायल रिंकी कुमारी के अनुसार, उनके पति ने गुंजन से पैसे लिए थे और इसी को लेकर गुंजन उन्हें फोन पर धमकी भी देता था. रिंकी का कहना है कि उन्होंने गुंजन से कहा था कि पैसे और ब्याज की रकम समय-समय पर चुका दी जाएगी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ. तेजाब कांड में घायल परिवार के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज होने का मामला अब मोतिहारी में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.