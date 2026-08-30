Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Motihari
  • /मोतिहारी में सूदखोर का खौफनाक कहर, परिवार पर तेजाब फेंका, फिर पीड़ित स्वर्ण कारोबारी पर ही करा दी FIR

मोतिहारी में सूदखोर का खौफनाक कहर, परिवार पर तेजाब फेंका, फिर पीड़ित स्वर्ण कारोबारी पर ही करा दी FIR

Motihari News: मोतिहारी के केसरिया में कर्ज और ब्याज के विवाद को लेकर स्वर्ण व्यवसायी के परिवार पर तेजाब फेंकने का आरोप लगा है। घटना में व्यवसायी, उनकी पत्नी और ढाई साल का मासूम बेटा घायल हो गया। पीड़ित परिवार मुजफ्फरपुर में इलाज करा रहा है.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 30, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:45 PM IST
मोतिहारी में सूदखोर का खौफनाक कहर, परिवार पर तेजाब फेंका, फिर पीड़ित स्वर्ण कारोबारी पर ही करा दी FIR
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

About the Author

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आरक्षण पर सियासी घमासान तेज, संजय झा ने 10 चाय के कप की तस्वीर से साधा निशाना
2
3
4
5