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Motihari News: मोतिहारी का 'जिहादी मदरसा' सील! पुलिस छापेमारी में मिला था अवैध हथियारों का जखीरा, मौलवी समेत 3 गिरफ्तार

Motihari Crime News: मोतिहारी पुलिस ने कल यानी रविवार (5 अप्रैल) को चकिया के गवंद्रा स्थित मदरसा इस्लामिया बागे रेसालत में छापा मारा था. पुलिस को मदरसे के अंदर से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए थे. जिसके बाद मदरसे को सील कर दिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:23 PM IST

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मोतिहारी पुलिस ने मदरसे को सील किया
मोतिहारी पुलिस ने मदरसे को सील किया

Motihari News: बिहार की मोतिहारी पुलिस ने उस मदरसे को सील कर दिया है, जहां से रविवार (05 अप्रैल) को भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था. जानकारी के मुताबिक, मोतिहारी पुलिस ने कल यानी रविवार (5 अप्रैल) को चकिया के गवंद्रा स्थित मदरसा इस्लामिया बागे रेसालत में छापा मारा था. छापेमारी के दौरान पुलिस को मदरसे के एक कमरे से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद हुए थे. जिसके बाद पुलिस ने मदरसे के मौलवी समेत तीन को हिरासत में ले लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है. 

जानकारी के मुताबिक, यहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी. पुलिस को छापेमारी के दौरान कुछ अहम दस्तावेज और सुराग भी मिले हैं, जिनके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि गवंद्रा गांव में यह मदरसा पिछले 20 साल से चल रहा है और यहां मौलवी तक की पढ़ाई होती है. पुलिस रेड के बाद मदरसा में जानमाज (नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष आसन) बिछा हुआ है और कमरों पर पुलिस की सील लगी हुई है. 

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इस मदरसे से पहले भी गैरकानूनी गतिविधियां संचालित होती रही हैं और कई बार छापे पड़ चुके हैं. रविवार (5 अप्रैल) को मोतिहारी पुलिस ने तीसरी बार रेड मारी थी और कमरे से छिपा कर रखे गए अवैध हथियारों को बरामद किया था. इसके बाद पुलिस ने मौलाना गुल मोहम्मद, मौलाना फारुक व मौलाना शोएब को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था. पुलिस हिरासत में लिए गए सभी मौलाना झाझा टोला गवंद्रा के निवासी हैं. 

एसपी ने बताया कि इसी मदरसा से 19 जुलाई 2023 को बिहार एटीएस व मोतिहारी पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर पीएफआइ के कुख्यात याकूब उर्फ सुल्तान की गिरफ्तारी हुई थी. याकूब पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का था और इसका काम हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था. इस मदरसा की चर्चा अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी को लेकर भी थी और उसके पीछे भी याकूब का ही हाथ बताया जाता रहा है. याकूब की गिरफ्तारी में NIA की भूमिका भी थी. याकूब की खोज एनआइए फुलवारीशरीफ आतंकी माड्यूल के कनेक्शन में कर रही थी. वह PFI का मास्टर ट्रेनर था. उसकी गिरफ्तारी के बाद गवंद्रा मदरसा चर्चा में आया था. 

रिपोर्ट- पंकज

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