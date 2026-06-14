/Motihari News: जहां सड़क नहीं वहां भी बना दीं चार-चार पुलिया, मोतिहारी में मनरेगा का महाघोटाला उजागर!

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Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले के केसरिया प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में हुई अनियमितताओं का मामला एक बार फिर चर्चा में है. केसरिया प्रखंड के देकहां पंचायत में सड़क निर्माण से पहले ही 4 पूलिया का निर्माण कर दिया गया था. वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये की योजनाओं में नियमों को दरकिनार कर काम कराया गया, जबकि मौके पर सड़क का कोई नाम निशान भी नहीं था. यह मामला जब मीडियी के सामने आया तो प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं
मीडिया में दिखाने के बाद आनन-फानन में सड़क की निर्माण की प्रकिया शुरु की गई है. हलांकि ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनाने के नाम पर केवल मिट्टी भराई की औपचारिकता की जा रही है. उनका आरोप है कि मजबूत सड़क बनाने के नाम पर केवल औपचारिकता कर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. इससे लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है.
दुसरी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिला उप विकास आयुक्त (DDC) को भेजी गई जांच रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में है. रिपोर्ट में सड़क निर्माण पूरा होने के दावा किया गया है लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो रिपोर्ट से बिल्कुल ही अलग है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की स्थिती अभी भी अच्छी नहीं है.
इस मामले के जांच के दौरान पुल के निर्माण कार्य पर भी गंभीर सवाल उठ रहे है. ग्रामीणों के अनुसार पुलिया निर्माण में छड़ की जगह ईंटों का इस्तेमाल कर ढलाई की गई. दो वर्ष पहले बनी इन पुलियों के बगल में अब सड़क बनाने की कार्य की जा रही है. ऐसे में मनरेगा योजनाओं में पारदर्शिता और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.