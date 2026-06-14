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Motihari News: जहां सड़क नहीं वहां भी बना दीं चार-चार पुलिया, मोतिहारी में मनरेगा का महाघोटाला उजागर!

Motihari News: पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड स्थित ढेकहाँ पंचायत में मनरेगा योजना के तहत सड़क से पहले चार पुलियों के निर्माण का मामला चर्चा में है. मीडिया में खबर आने के बाद सड़क निर्माण के नाम पर मिट्टी भराई की जा रही है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 14, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:48 AM IST
Motihari News: जहां सड़क नहीं वहां भी बना दीं चार-चार पुलिया, मोतिहारी में मनरेगा का महाघोटाला उजागर!
Image Credit: जहां सड़क नहीं वहां भी बना दीं चार-चार पुलिया, मोतिहारी में मनरेगा का महाघोटाला उजागर!

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Pankaj Kumar

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