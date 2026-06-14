/Motihari News: जहां सड़क नहीं वहां भी बना दीं चार-चार पुलिया, मोतिहारी में मनरेगा का महाघोटाला उजागर!

Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले के केसरिया प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में हुई अनियमितताओं का मामला एक बार फिर चर्चा में है. केसरिया प्रखंड के देकहां पंचायत में सड़क निर्माण से पहले ही 4 पूलिया का निर्माण कर दिया गया था. वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये की योजनाओं में नियमों को दरकिनार कर काम कराया गया, जबकि मौके पर सड़क का कोई नाम निशान भी नहीं था. यह मामला जब मीडियी के सामने आया तो प्रशासन और संबंधित विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं