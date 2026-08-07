/मोतिहारीः मां समेत चार बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, गांव में मचा हाहाकार

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मोतिहारी में आज एक दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है. मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिसमें मां और उसके दो बेटा और दो बेटियां शामिल हैं. ग्रामीणों की मदद से सभी पांचों शवों को तालाब से बाहर निकाला गया. घटना गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बभनौली गांव की है. एक ही परिवार के पांच लोगों की गांव के तालाब में डूबकर हुई मौत के बाद इलाके में मातम का माहौल है. तालाब में एक ही परिवार के पांच लोग कैसे डूबे इसको लेकर अलग अलग चर्चा हो रहा है. वहीं, पुलिस का कहना है कि तालाब के किनारे रास्ते पर फिसलन होने के कारण सभी लोग तलब में डूब गए.
मृतक महिला की पहचान मोतिहारी जिले के बाभनौली पंचायत निवासी धर्मेन्द्र महतो की पत्नी सुशीला देवी के रूप में हुई है. कुछ लोगों का कहना है कि महिला बच्चों के साथ पशुओं के लिए चारा काटने गई थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ. वहीं, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, अब तक किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने सभी शवों को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की सूचना के बाद अरेराज के अंचलाधिकारी और गोविंदगंज थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.
यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह है. एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है. ग्रामीणों के मुताबिक, ऐसी घटना ने सभी को अंदर तक हिला दिया है. मृतका के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा कि एक साथ परिवार के इतने सदस्यों की मौत हो गई. गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है.
इनपुट- पंकज कुमार