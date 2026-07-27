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मोतिहारी: 5 महीने पानी में डूबे रहने वाले चंवर में बनेगी करोड़ों की 'फिश फैक्ट्री', किसानों की बढ़ेगी आय

मोतिहारी में 5 महीने पानी में डूबे रहने वाले चंवर में करोड़ों की 'फिश फैक्ट्री' बनेगी. योजना को जमीन पर उतराने के लिए मत्स्य विभाग ने टीम गठित किया है. टीम ने संग्रामपुर के उत्तरी मधुबनी पंचायत के रोहुआ चवर का निरीक्षण किया.

Written ByPankaj KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 27, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:16 PM IST
मोतिहारी: 5 महीने पानी में डूबे रहने वाले चंवर में बनेगी करोड़ों की 'फिश फैक्ट्री', किसानों की बढ़ेगी आय
Image Credit: मोतिहारी: 5 महीने पानी में डूबे रहने वाले चंवर में बनेगी करोड़ों की &#039;फिश फैक्ट्री&#039;, किसानों की बढ़ेगी आय (जी मीडिया)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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