मोतिहारी: 5 महीने पानी में डूबे रहने वाले चंवर में बनेगी करोड़ों की 'फिश फैक्ट्री', किसानों की बढ़ेगी आय

मोतिहारी में हर साल पांच महीने पानी में डूबे रहने वाला चेवर, जहां किसानों को एक दाना अनाज नहीं होता है. अब वहां करोड़ों की लगात से फिश फैक्ट्री का निर्माण होने जा रहा है. मछली उत्पादन में मोतिहारी दूसरे स्थान पर है. इसे अब नंबर 1 बनाने के लिए शीर्षत कपिल अशोक के पहल पर मोतिहारी के छहः प्रखंडों का चयन फिश फैक्ट्री के लिए किया है, जहां पर एक्वाकल्चर तकनीकी से बड़े पैमाने पर मछली पालन का मास्टर प्लान तैयार किया गया है. पहले चरण में संग्रामपुर के 750 हेक्टेयर चंवर को विकसित किया जाएगा. इससे किसानों की आय बढ़ेगी और मछली उत्पादन में मोतिहारी अव्वल बन जाएगा. बताया जाता है कि मोतिहारी पिछले वर्ष 96.39 हजार टन मछली उत्पादन कर बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया था.