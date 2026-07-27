मोतिहारी: 5 महीने पानी में डूबे रहने वाले चंवर में बनेगी करोड़ों की 'फिश फैक्ट्री', किसानों की बढ़ेगी आय

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मोतिहारी में हर साल पांच महीने पानी में डूबे रहने वाला चेवर, जहां किसानों को एक दाना अनाज नहीं होता है. अब वहां करोड़ों की लगात से फिश फैक्ट्री का निर्माण होने जा रहा है. मछली उत्पादन में मोतिहारी दूसरे स्थान पर है. इसे अब नंबर 1 बनाने के लिए शीर्षत कपिल अशोक के पहल पर मोतिहारी के छहः प्रखंडों का चयन फिश फैक्ट्री के लिए किया है, जहां पर एक्वाकल्चर तकनीकी से बड़े पैमाने पर मछली पालन का मास्टर प्लान तैयार किया गया है. पहले चरण में संग्रामपुर के 750 हेक्टेयर चंवर को विकसित किया जाएगा. इससे किसानों की आय बढ़ेगी और मछली उत्पादन में मोतिहारी अव्वल बन जाएगा. बताया जाता है कि मोतिहारी पिछले वर्ष 96.39 हजार टन मछली उत्पादन कर बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया था.
पहले स्थान पर पहुंचने के लिए मोतिहारी में अब पारंपरिक तालाबों के साथ जल भराव वाले चवर को मछली उत्पादन का केंद्र बनाया जाएगा. इसके लिए पिपराकोठी, कोटवा, केसरिया, कल्याणपुर, चकिया और संग्रामपुर प्रखंडो के चवर को चिह्नित किया गया है. योजना को जमीन पर उतराने के लिए मत्स्य विभाग ने टीम गठित किया है. टीम ने संग्रामपुर के उत्तरी मधुबनी पंचायत के रोहुआ चवर का निरीक्षण किया.
अधिकारियों ने बताया की चवर में प्रस्तावित एक्वाकल्चर परियोजना सिर्फ मछली पालन तक सीमित नहीं रहेगी. बल्कि किसानों को करोबार करने का अवसर मिलेगा. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि मत्स्य विभाग के इस योजना को आंध्र प्रदेश के फार्मर प्रोड्यूशर ऑर्गनाइजेशन मॉडल पर लागू करने की तैयरी है. इसका उद्देश्य है- छोटे-छोटे किसान को एक मंच पर लाकर वैज्ञानिक तरीके बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन कर उनके आय को बढ़ाया जाए.
शीर्षत कपिल ने यह भी बताया कि मोतिहारी को ना सिर्फ मछली पालन का हब बनाया जाएगा, बल्कि मछली को बेचने का बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा. डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक मोतिहारी के प्रभारी सचिव है जो पूर्व में मोतिहारी के डीएम भी रह चुके हैं. मछुआ आयोग के अध्यक्ष ललन चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि शीर्षत कपिल अशोक मोतिहारी के डीएम रहते हुए पुराने पेड़ को बचाने के लिए गार्जियन ऑफ चंपारण की मुहिम चलाकर लोगों के मन में पेड़ लगाने और बचाने की जज्बा जगाया था.
उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आए कोराना काल में बनकटवा मॉडल बनाया था, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में किया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी मोतिहारी के बनकटवा मॉडल की तारीफ किया था. मछुआ आयोग के अध्यक्ष ललन चौधरी ने बताया कि शीर्षत कपिल हमेशा से नवाचार के लिए जाने जाते हैं. जब वो जेल आईजी थे, तब उन्होंने जेल में बंद कैदियों के हाथ में हुनर जगाया था और उनके द्वारा तैयार उत्पाद का प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र भी खुलवाया था.