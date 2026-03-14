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Motihari News: शिलान्यास के 6 महीने बाद भी नहीं शुरू हुआ पुल का निर्माण, ग्रामीणों ने सरकार और विधायक के खिलाफ किया प्रदर्शन

Motihari News: पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा क्षेत्र के पटजिलवा गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बनने वाले पुल का निर्माण छह महीने बाद भी शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है. सैकड़ों लोगों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर सरकार, स्थानीय विधायक और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द पुल निर्माण शुरू कराने की मांग की.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 14, 2026, 03:10 PM IST

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Motihari News: शिलान्यास के 6 महीने बाद भी नहीं शुरू हुआ पुल का निर्माण, ग्रामीणों ने सरकार और विधायक के खिलाफ किया प्रदर्शन
Motihari News: शिलान्यास के 6 महीने बाद भी नहीं शुरू हुआ पुल का निर्माण, ग्रामीणों ने सरकार और विधायक के खिलाफ किया प्रदर्शन

Motihari News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया विधानसभा क्षेत्र के पटजिलवा गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बनने वाले पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. करीब छह महीने पहले इस पुल का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है. इसी मुद्दे को लेकर सैकड़ों ग्रामीण निर्माण स्थल पर एकत्रित हुए और बिहार सरकार, स्थानीय विधायक तथा संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके अभाव में उन्हें रोजमर्रा के आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

शिलान्यास के बाद भी शुरू नहीं हुआ निर्माण
जानकारी के अनुसार सिकरहना तटबंध के पास बूढ़ी गंडक के चैनल पर लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण की योजना बनाई गई है. इस पुल का शिलान्यास विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिरैया के विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता ने किया था. ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय पुल निर्माण का वादा कर शिलान्यास और टेंडर की प्रक्रिया तो पूरी कर दी गई, लेकिन इसके बाद काम शुरू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

ये भी पढ़ें: महाखतरे में डुमरिया पुल: स्प्रिंग फेल होने से गंडक नदी के सेतु पर बढ़ा 'खूनी कंपन'

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NOC के इंतजार में अटका निर्माण कार्य
वहीं संबंधित विभाग का कहना है कि पुल निर्माण शुरू करने के लिए जल संसाधन विभाग से NOC मिलना जरूरी है. विभाग के अनुसार जैसे ही यह अनुमति मिल जाएगी, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि NOC की प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहा है और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

पुल नहीं बनने से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी
ग्रामीणों के मुताबिक पुल नहीं बनने से आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को जिला और प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में भारी परेशानी होती है. खासकर बरसात के दिनों में रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है और लोगों को नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है. वहीं ठेकेदार का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू करने में उनकी ओर से कोई समस्या नहीं है. जैसे ही NOC मिल जाएगी, पुल निर्माण तुरंत शुरू कर दिया जाएगा. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द अनुमति जारी कर काम शुरू कराने की मांग की है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

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