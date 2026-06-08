/Motihari News: कलयुगी पिता की हैवानियत, सिर्फ एक रोटी के लिए 8 वर्षीय मासूम की कर दी हत्या, आरोपी फरार

इसी बीच मौके का फायदा उठाकर आरोपी पिता फरार हो गया. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. घटना के बाद मृत बच्ची की मां अपनी दो अन्य संतानों के साथ बेसुध होकर रोती रही. गांव के लोग भी इस अमानवीय घटना से स्तब्ध हैं. पुलिस का कहना है कि मृतका की मां के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा फरार आरोपी की तलाश जारी है.