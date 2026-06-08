/Motihari News: कलयुगी पिता की हैवानियत, सिर्फ एक रोटी के लिए 8 वर्षीय मासूम की कर दी हत्या, आरोपी फरार

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Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले के चकिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या-2 स्थित बरमादिया गांव में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. रोटी लेने को लेकर हुए मामूली विवाद ने ऐसा भयावह रूप ले लिया कि एक पिता ने अपनी ही 8 वर्षीय बेटी की जान ले ली. मृत बच्ची की पहचान रानी कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है.
जानकारी के अनुसार, रोटी लेने को लेकर घर में विवाद हुआ था. इसी दौरान गुस्से में आए पिता चंदेश्वर शाह ने अपनी पुत्री रानी कुमारी को उठाकर पक्के फर्श पर पटक दिया. गंभीर चोट लगने के कारण बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी. इसके बाद इंस्पेक्टर धीरज कुमार और थाना अध्यक्ष धर्म प्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की.
इसी बीच मौके का फायदा उठाकर आरोपी पिता फरार हो गया. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. घटना के बाद मृत बच्ची की मां अपनी दो अन्य संतानों के साथ बेसुध होकर रोती रही. गांव के लोग भी इस अमानवीय घटना से स्तब्ध हैं. पुलिस का कहना है कि मृतका की मां के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है तथा फरार आरोपी की तलाश जारी है.