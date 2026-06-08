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Motihari News: कलयुगी पिता की हैवानियत, सिर्फ एक रोटी के लिए 8 वर्षीय मासूम की कर दी हत्या, आरोपी फरार

Motihari News: पूर्वी चंपारण के चकिया में रोटी को लेकर हुए विवाद में एक पिता ने अपनी 8 वर्षीय बेटी को पक्के फर्श पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी पिता फरार हो गया है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 08, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:23 AM IST
Motihari News: कलयुगी पिता की हैवानियत, सिर्फ एक रोटी के लिए 8 वर्षीय मासूम की कर दी हत्या, आरोपी फरार
Image Credit: Motihari News: कलयुगी पिता की हैवानियत, सिर्फ एक रोटी के लिए 8 वर्षीय मासूम की कर दी हत्या, आरोपी फरार

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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