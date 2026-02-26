बेजुबान के लिए कुएं में उतरा मासूम, मोतिहारी में रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू, बकरी के बच्चे के लिए लगा दी जान की बाजी

Motihari News: तकनीक और भागदौड़ भरी जिंदगी के इस दौर में जहां इंसानों के बीच संवेदनाएं कम होती जा रही हैं, वहीं मोतिहारी के पहाड़पुर थाना क्षेत्र से इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी का दिल जीत लिया. यहां एक मासूम बच्चे ने अपनी जान की परवाह किए बिना कुएं में गिरे बकरी के बच्चे को बचाने की ठान ली. घटना उस समय की है जब खेलते-खेलते बकरी का एक बच्चा गहरे कुएं में गिर गया और बाहर निकलने के लिए लगातार आवाज लगा रहा था. आसपास मौजूद लोगों ने जब उसे देखा तो बचाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन कुआं गहरा होने के कारण कोई तरीका काम नहीं आ रहा था. तभी एक छोटे बच्चे ने खुद कुएं में उतरकर बकरी के बच्चे को निकालने की जिद पकड़ ली.

जुगाड़ से किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन

स्थानीय लोगों ने बच्चे की जिद और हिम्मत को देखते हुए उसकी कमर में मजबूत रस्सी बांधी और सावधानी के साथ उसे कुएं में उतारा. कुएं के अंदर पहुंचते ही बच्चे ने बकरी के बच्चे को संभाला और ऊपर खड़े लोगों के इशारे पर धीरे-धीरे रस्सी के सहारे बाहर आ गया. राहत की बात यह रही कि कुआं सूखा था, जिससे किसी तरह की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई.

ये भी पढ़ें: देह व्यापार की मंडी का काला सच: फीते से नापी जाती है देह, 400 करोड़ का घिनौना खेल!

Add Zee News as a Preferred Source

मौजूद लोगों ने की हौसले की सराहना

इस अनोखे रेस्क्यू को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई थी. जैसे ही बच्चा बकरी के बच्चे को लेकर बाहर आया, सभी ने उसकी बहादुरी की जमकर तारीफ की और उसे आशीर्वाद दिया. मासूम के इस जज्बे ने यह साबित कर दिया कि संवेदनाएं आज भी जिंदा हैं.

सोशल मैसेज दे गई यह घटना

यह घटना सिर्फ एक जान बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि दया और करुणा ही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है. छोटी उम्र में बच्चे द्वारा दिखाए गए इस साहस और प्रेम की जितनी भी तारीफ की जाए, वह कम है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार