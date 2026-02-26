Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3122918
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

बेजुबान के लिए कुएं में उतरा मासूम, मोतिहारी में रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू, बकरी के बच्चे के लिए लगा दी जान की बाजी

Motihari News: मोतिहारी के पहाड़पुर में इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक मासूम बच्चे ने कुएं में गिरे बकरी के बच्चे की जान बचा ली. स्थानीय लोगों ने बच्चे की कमर में रस्सी बांधकर उसे कुएं में उतारा, जहां से उसने सुरक्षित रेस्क्यू कर बकरी के बच्चे को बाहर निकाला. बच्चे के इस साहस और दया भाव की इलाके में जमकर सराहना हो रही है. यह घटना संवेदनशीलता और पशु प्रेम का भावुक संदेश देती है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:35 AM IST

Trending Photos

बेजुबान के लिए कुएं में उतरा मासूम, मोतिहारी में रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू, बकरी के बच्चे के लिए लगा दी जान की बाजी
बेजुबान के लिए कुएं में उतरा मासूम, मोतिहारी में रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू, बकरी के बच्चे के लिए लगा दी जान की बाजी

Motihari News: तकनीक और भागदौड़ भरी जिंदगी के इस दौर में जहां इंसानों के बीच संवेदनाएं कम होती जा रही हैं, वहीं मोतिहारी के पहाड़पुर थाना क्षेत्र से इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी का दिल जीत लिया. यहां एक मासूम बच्चे ने अपनी जान की परवाह किए बिना कुएं में गिरे बकरी के बच्चे को बचाने की ठान ली. घटना उस समय की है जब खेलते-खेलते बकरी का एक बच्चा गहरे कुएं में गिर गया और बाहर निकलने के लिए लगातार आवाज लगा रहा था. आसपास मौजूद लोगों ने जब उसे देखा तो बचाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन कुआं गहरा होने के कारण कोई तरीका काम नहीं आ रहा था. तभी एक छोटे बच्चे ने खुद कुएं में उतरकर बकरी के बच्चे को निकालने की जिद पकड़ ली.

जुगाड़ से किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन
स्थानीय लोगों ने बच्चे की जिद और हिम्मत को देखते हुए उसकी कमर में मजबूत रस्सी बांधी और सावधानी के साथ उसे कुएं में उतारा. कुएं के अंदर पहुंचते ही बच्चे ने बकरी के बच्चे को संभाला और ऊपर खड़े लोगों के इशारे पर धीरे-धीरे रस्सी के सहारे बाहर आ गया. राहत की बात यह रही कि कुआं सूखा था, जिससे किसी तरह की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई.

ये भी पढ़ें: देह व्यापार की मंडी का काला सच: फीते से नापी जाती है देह, 400 करोड़ का घिनौना खेल!

Add Zee News as a Preferred Source

मौजूद लोगों ने की हौसले की सराहना
इस अनोखे रेस्क्यू को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई थी. जैसे ही बच्चा बकरी के बच्चे को लेकर बाहर आया, सभी ने उसकी बहादुरी की जमकर तारीफ की और उसे आशीर्वाद दिया. मासूम के इस जज्बे ने यह साबित कर दिया कि संवेदनाएं आज भी जिंदा हैं.

सोशल मैसेज दे गई यह घटना
यह घटना सिर्फ एक जान बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि दया और करुणा ही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है. छोटी उम्र में बच्चे द्वारा दिखाए गए इस साहस और प्रेम की जितनी भी तारीफ की जाए, वह कम है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

TAGS

Motihari News

Trending news

Motihari News
बेजुबान के लिए कुएं में उतरा मासूम, मोतिहारी में रोंगटे खड़े कर देने वाला रेस्क्यू
Bettiah news
गुरूजी ही निकले 'विलेन'! शिक्षकों ने बच्चों को भड़काकर स्कूल में मचवाई तबाही
Bettiah news
बेतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, होली से पहले 181 लीटर विदेशी शराब जब्त
Amit Shah Seemanchal visit
अमित शाह का सीमांचल दौरा: किशनगंज में सुरक्षा और लैंड पोर्ट पर हाई-लेवल मीटिंग
PM Kisan Samman Nidhi
पीएम किसान पोर्टल पर कैसे करें न्यू रजिस्ट्रेशन? जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
Bihar Police
बच्चा चोरी की अफवाहों पर बिहार पुलिस सख्त, फेक न्यूज फैलाने वालों की खैर नहीं
Nawada News
इंस्टाग्राम वाला 'प्यार' पड़ा भारी: संबंध बनाने से किया इनकार तो युवती पर किया हमला
RJD MLC Sunil Singh
राजभवन-मुख्यमंत्री आवास के पास होती है शराब की होम डिलीवरी, सुनील सिंह का दावा
Purnamasi Ram passed away
पूर्व मंत्री और सांसद रहे पूर्णमासी राम का निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Bhagalpur News
भागलपुर सड़क हादसा: पिकअप के उड़े थे परखच्चे, अब सोनू और रूपेश ने भी तोड़ा दम