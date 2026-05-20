Motihari News: हरैया पुलिस की कस्टडी से हथकड़ी समेत फरार हुआ गांजा तस्कर, मचा हड़कंप

Motihari News: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित मैत्री पुल से एसएसबी द्वारा गिरफ्तार किए गए गांजा तस्कर को हरैया थाना पुलिस के हवाले किया गया था. लेकिन कोर्ट ले जाने के दौरान मोतिहारी के चांदमारी चौक के पास आरोपी पुलिस वाहन से कूदकर हथकड़ी सहित फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आरोपी की तलाश में कई जगह छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने रात में कल्याणपुर स्थित आरोपी के घर पर भी दबिश दी, लेकिन वह अब तक पकड़ में नहीं आ सका है.

बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी मामले में तीन आरोपी पुलिस और SSB को चकमा देकर फरार हो गए थे. अब चौथा आरोपी, जो गांजा के साथ SSB के हत्थे चढ़ा था, वह भी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला. इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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दरअसल, रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुल पर एक कार के गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया था. यह कार्रवाई हरैया थाना पुलिस और SSB ने गुप्त सूचना के आधार पर की थी. सूचना मिली थी कि नेपाल से भारत में बड़ी मात्रा में गांजा की खेप लाई जा रही है. इसके बाद मैत्री पुल पर सघन जांच अभियान चलाया गया और नेपाल की ओर से आ रही एक संदिग्ध कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई.

जांच के दौरान कार में बने गुप्त तहखाने से 32 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया गया. पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मंटू कुमार ने बताया कि वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ विवेक सिंह, सचिन सिंह और संजीव कुमार पासवान भी शामिल थे, जो पिपराकोठी के रहने वाले बताए जा रहे हैं. आरोपी ने बताया कि बॉर्डर पहुंचने से पहले उसके साथी कार से उतर गए थे और योजना थी कि भारत पहुंचने के बाद रेलवे फाटक के पास दोबारा गाड़ी में बैठेंगे. उसने यह भी बताया कि बरामद गांजा पंकज कुमार सिंह का था और नेपाल के हथौड़ा इलाके में कार के गुप्त तहखाने में इसे छिपाया गया था.