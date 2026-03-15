Motihari News: शादी की जिद के लिए हाईटेंशन पोल पर चढ़ी नाबालिग लड़की, 5 घंटे तक चला ड्रामा, ऐसे हुआ रेस्क्यू

Motihari News: बिहार के पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी से शादी की जिद में एक नाबालिग युवती 33 हजार वोल्ट के हाईटेंशन बिजली पोल पर चढ़ गई. करीब 100 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने पांच घंटे की मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया.
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Motihari News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के मानूचक गांव में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग युवती प्रेमी से शादी कराने की जिद में 33 हजार वोल्ट के हाईटेंशन बिजली पोल पर चढ़ गई. युवती धीरे-धीरे पोल के ऊपर चढ़ते हुए बिजली के तार के अंतिम छोर तक करीब 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई. यह दृश्य देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और बिजली विभाग को सूचना दी. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और लोग युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की दुआ करने लगे.
प्रेमी को बुलाने और शादी कराने की जिद
मिली जानकारी के अनुसार, युवती अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी. जब परिवार और गांव के लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने गुस्से में आकर हाईटेंशन बिजली पोल पर चढ़ने का खतरनाक कदम उठा लिया. पोल पर चढ़ने के बाद भी वह लगातार यही मांग करती रही कि उसके प्रेमी को मौके पर बुलाया जाए और उसी समय शादी कराई जाए.
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पुलिस और बिजली विभाग की टीम पहुंची मौके पर
घटना की सूचना मिलते ही राजेपुर थानाध्यक्ष कुमार सौरभ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. सबसे पहले सुरक्षा को देखते हुए बिजली विभाग से संपर्क कर हाईटेंशन लाइन की बिजली सप्लाई बंद कराई गई. इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने युवती को नीचे उतरने के लिए काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही. स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरपुर से बिजली विभाग की विशेष रेस्क्यू टीम को बुलाया गया.
पांच घंटे बाद सुरक्षित उतारी गई युवती
करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत और समझाने-बुझाने के बाद आखिरकार रेस्क्यू टीम और पुलिस की मदद से युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. इसके बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया. पुलिस के अनुसार युवती नाबालिग है. यह घटना इस बात का संकेत देती है कि किशोरावस्था में भावनात्मक फैसले कभी-कभी जानलेवा जोखिम बन सकते हैं. ऐसे में अभिभावकों और समाज को बच्चों के साथ बेहतर संवाद और मार्गदर्शन की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.
रिपोर्ट: पंकज कुमार