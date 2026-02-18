Bihar Board Exam: छात्रों के लिए 'नो एंट्री' तो गुरुजी के लिए ढील क्यों? पिपरा में मजिस्ट्रेट के सामने भिड़े अभिभावक

Motihari News: मोतिहारी के पिपरा स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र महावीर उच्च विद्यालय में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब देर से पहुंचे एक शिक्षक को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिलाने की कोशिश की गई. अभिभावकों का आरोप था कि परीक्षार्थियों को पांच मिनट की देरी पर भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि ड्यूटी पर तैनात शिक्षक के लिए अलग नियम लागू किए जा रहे थे. इसी कथित भेदभाव को लेकर मौके पर मौजूद अभिभावक भड़क उठे और उन्होंने जोरदार विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ जुट गई और माहौल गर्म हो गया.

देर से पहुंचे शिक्षक को लेकर शुरू हुआ विवाद

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संबंधित शिक्षक निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे और अंदर जाने का प्रयास करने लगे. इस दौरान वहां मौजूद अभिभावकों ने इसका विरोध करते हुए उन्हें रोक दिया. लोगों का कहना था कि जब छात्रों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं तो वही नियम ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर भी लागू होने चाहिए.

मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप से बढ़ा तनाव

मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा शिक्षक को अंदर प्रवेश दिलाने की कोशिश की गई, जिससे अभिभावकों का आक्रोश और बढ़ गया. अभिभावकों ने इसे गलत बताते हुए जमकर नारेबाजी की और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. बढ़ते विरोध और शोर-शराबे के कारण कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

विरोध के बाद लौटी स्थिति सामान्य

अभिभावकों के कड़े रुख को देखते हुए संबंधित शिक्षक को अंततः वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद धीरे-धीरे माहौल शांत हुआ. हालांकि इस घटना ने परीक्षा केंद्रों पर लागू नियमों की समानता और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार