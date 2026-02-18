Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3114066
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Bihar Board Exam: छात्रों के लिए 'नो एंट्री' तो गुरुजी के लिए ढील क्यों? पिपरा में मजिस्ट्रेट के सामने भिड़े अभिभावक

Motihari News: मोतिहारी के पिपरा आदर्श परीक्षा केंद्र महावीर उच्च विद्यालय में देर से पहुंचे शिक्षक को प्रवेश दिलाने की कोशिश पर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। अभिभावकों का आरोप था कि परीक्षार्थियों को कुछ मिनट की देरी पर भी अंदर नहीं जाने दिया जाता, जबकि ड्यूटी पर तैनात शिक्षक के लिए अलग नियम अपनाए जा रहे थे. मौके पर मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:11 PM IST

Trending Photos

Motihari News: छात्रों के लिए 'नो एंट्री' तो गुरुजी के लिए ढील क्यों? पिपरा में मजिस्ट्रेट के सामने भिड़े अभिभावक
Motihari News: छात्रों के लिए 'नो एंट्री' तो गुरुजी के लिए ढील क्यों? पिपरा में मजिस्ट्रेट के सामने भिड़े अभिभावक

Motihari News: मोतिहारी के पिपरा स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र महावीर उच्च विद्यालय में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब देर से पहुंचे एक शिक्षक को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिलाने की कोशिश की गई. अभिभावकों का आरोप था कि परीक्षार्थियों को पांच मिनट की देरी पर भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि ड्यूटी पर तैनात शिक्षक के लिए अलग नियम लागू किए जा रहे थे. इसी कथित भेदभाव को लेकर मौके पर मौजूद अभिभावक भड़क उठे और उन्होंने जोरदार विरोध शुरू कर दिया. देखते ही देखते परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ जुट गई और माहौल गर्म हो गया.

देर से पहुंचे शिक्षक को लेकर शुरू हुआ विवाद
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संबंधित शिक्षक निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे और अंदर जाने का प्रयास करने लगे. इस दौरान वहां मौजूद अभिभावकों ने इसका विरोध करते हुए उन्हें रोक दिया. लोगों का कहना था कि जब छात्रों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं तो वही नियम ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर भी लागू होने चाहिए.

ये भी पढ़ें: महाखतरे में डुमरिया पुल: स्प्रिंग फेल होने से गंडक नदी के सेतु पर बढ़ा 'खूनी कंपन'

Add Zee News as a Preferred Source

मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप से बढ़ा तनाव
मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा शिक्षक को अंदर प्रवेश दिलाने की कोशिश की गई, जिससे अभिभावकों का आक्रोश और बढ़ गया. अभिभावकों ने इसे गलत बताते हुए जमकर नारेबाजी की और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. बढ़ते विरोध और शोर-शराबे के कारण कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

विरोध के बाद लौटी स्थिति सामान्य
अभिभावकों के कड़े रुख को देखते हुए संबंधित शिक्षक को अंततः वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद धीरे-धीरे माहौल शांत हुआ. हालांकि इस घटना ने परीक्षा केंद्रों पर लागू नियमों की समानता और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

TAGS

Motihari News

Trending news

Bihar News
बिहार में घोड़परास से निपटने के लिए 400 शूटरों की तैनाती, फसल बचाने की मुहिम हुई तेज
patna news
न्याय का मानवीय चेहरा: 95 साल के बुजुर्ग चल नहीं सके तो जज खुद पहुंचे उनके पास
Motihari News
Motihari News: छात्रों के लिए 'नो एंट्री' तो गुरुजी के लिए ढील क्यों?
IAS Neelesh Ramchandra Devre
कौन हैं IAS नीलेश देवरे, जिनको लेकर बिहार विधानसभा में छिड़ी जंग, विवाद की वजह जानें
Madhepura news
मुरलीगंज में होमगार्ड की दबंगई, सरेआम बंदूक तानकर राहगीर को दी 'उड़ा देने' की धमकी
Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव ने पत्नी चंदा को बताया 'जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा'
Garhwa News
CCTV कैमरे, एक मजिस्ट्रेट, 18 टीमें और 12 जवान... अकेले छात्र की इतनी सख्त परीक्षा
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुरः घर में घुसकर नाबालिग छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
patna news
दानापुर छात्रा मौत मामला: हत्या या आत्महत्या? 'नार्को टेस्ट' से पता लगाएगी पुलिस
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: 85 फीसदी आरक्षण को लेकर सदन में विपक्ष का भारी हंगामा, कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित