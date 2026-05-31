Motihari News: चार ड्रम पैसा और 10 बोरा ड्रग्स... छापेमारी के दौरान पुलिसवाले भी दंग रह गए! नशा कारोबारी पप्पू जायसवाल धराया

Motihari News: बिहार के मोतिहारी में नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. तस्कर का नाम पप्पू बताया जाता है, जो मोतिहारी के हिंदरी बाजार का बड़ा किराना व्यवसायी है. किराना व्यवसाय की आड़ में मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र में कई दिनों से ड्रग्स का एक बड़ा सिंडिकेट एक्टिव था, जिसकी जानकारी नारकोटिक्स ब्यूरो को लगी थी. करीब एक सप्ताह से नारकोटिक्स ब्यूरो का एक आदमी साइकिल से रोज ड्रग्स तस्कर की रेकी कर रहा था. रेकी के दौरान स्थानीय लोगों ने साइकिल सवार NCB के अधिकारी को पकड़ लिया था, जिसे NCB के अधिकारियों ने जाकर मुक्त करवाया था.

नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को जब यह कन्फर्म हो गया कि पप्पू जायसवाल किराना दुकान की आड़ में ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, तो रात में उसकी दुकान, गोदाम सहित घर पर दबिश दी गई. सबसे पहले टीम हिंदरी बाजार के पानी टंकी के पास स्थित किराना दुकान पर पहुंची, जहां से चार ड्रम में रखा गया रुपया बरामद हुआ है. ड्रग्स तस्कर ने ड्रम में रुपया रखा था और ड्रम के ऊपर तेल के बहुत सारे पाउच रखे गए थे, ताकि किसी को ड्रम के अंदर रुपया होने का शक नहीं हो सके.

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नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम किराना दुकान के बाद हिंदरी बाजार के गोदाम पर गई, जहां से बोरों में रखा हुआ करीब दस बोरा ड्रग्स बरामद हुआ है. बरामद ड्रग्स में डोडा पदार्थ बरामद हुआ है. टीम इसके बाद व्यवसायी के घर पर भी पहुंची, जहां से भी कुछ रुपया बरामद हुआ है. किराना व्यवसायी का मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बहुत बड़ा लाइन होटल चलता है. सूत्र बता रहे हैं कि करीब पच्चीस वर्ष से पप्पू ड्रग्स के धंधे में जुड़ा हुआ था.

ड्रग्स तस्कर पप्पू मूल रूप से पिपरा का रहने वाला है, जो चार वर्षों से हिंदरी बाजार में किराना दुकान भी चला रहा था. ड्रग्स तस्कर पप्पू का भाई शराब तस्कर बताया जाता है. गिरफ्तार पप्पू का बेटा मनीष जायसवाल शराब कारोबार के मामले में जेल जा चुका है. ड्रग्स तस्कर पप्पू के भाई से लेकर बेटे तक सभी नशे के कारोबार में संलिप्त बताए जा रहे हैं.