Motihari News: दुष्कर्म के आरोपी ने थाने के हाजत में की आत्महत्या! लुंगी से फंदा लगाकर दे दी जान

Motihari News: मोतिहारी में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार (12 दिसंबर) की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार एक अधेड़ व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान मदन सिरिसिया पंचायत के वार्ड 10 निवासी 63 वर्षीय गफार अंसारी के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे थाना क्षेत्र में तनाव फैल गया है. मृतक के परिजन ने कल्याणपुर थाने पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली थी कि गफार अंसारी एक विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म कर रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गफार तथा महिला दोनों को थाने ले आई. प्राथमिक जांच के बाद गफार को थाने में बंद कर दिया गया था.

पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 6 बजे गफार को शौच के लिए बाहर निकाला गया और कुछ देर बाद दोबारा हाजत में डाल दिया गया. करीब 7 बजे जब उसका समधी भोजन लेकर थाने पहुंचा और पुलिस खाना देने गई, तो गफार को लुंगी का फंदा लगाकर लटका पाया गया. ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि गफार की मौत के बाद पुलिस ने करीब एक घंटे तक घटना की सूचना नहीं दी. धीरे-धीरे खबर फैलते ही लोगों की भीड़ थाना परिसर में जुटने लगी. तनाव बढ़ता देख केसरिया, मेहसी, चकिया, पिपरा, बीजधारी समेत कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी. घटना की गंभीरता को देखते हुए चकिया के एसडीओ और डीएसपी मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति शांत करने का प्रयास किया. थाना क्षेत्र में अभी भी वातावरण तनावपूर्ण बना हुआ है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने मौत की मजेस्टेरियल जांच करवाने की बात कही है. थाने में कैदी की मौत मामले में मृतक कैदी के पुत्र सद्दाम ने पुलिस से सवाल पूछा है कि लुंगी फाड़कर, कमजोर लुंगी से क्या कोई लटककर आत्महत्या कर सकता है? अगर आत्महत्या ही थी तो पुलिस क्यों परिजन से सच छुपा रही थी?

