Motihari News: मोतिहारी में 'शोले' जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा: पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक, घंटों अटकी रहीं सांसें

Motihari News: बिहार मोतिहारी के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब बनकटवा गांव निवासी संजय कुमार पांडे के बड़े पुत्र मोहित पांडे पत्नी से नाराज होकर मेला चौक स्थित एयरटेल के मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर की ऊंचाई पर पहुंचकर युवक बार-बार नीचे कूदकर जान देने की धमकी देने लगा, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग सांस रोककर इस खौफनाक दृश्य को देखते रहे. स्थानीय लोग युवक को नीचे उतरने के लिए लगातार समझाते रहे, लेकिन वह काफी देर तक टावर पर खड़ा रहा, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई.

पारिवारिक विवाद बना वजह

प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहित पांडेय अपनी पत्नी से बच्चे की मांग को लेकर लंबे समय से नाराज चल रहा था. इसी पारिवारिक विवाद के कारण वह मानसिक रूप से काफी परेशान बताया जा रहा है. बताया जाता है कि मंगलवार को इसी बात को लेकर वह अचानक गुस्से में आ गया और मेला चौक स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर के ऊपर खड़े होकर युवक बार-बार कूदने की धमकी देता रहा, जिससे आसपास मौजूद लोगों में डर और चिंता का माहौल बना रहा.

पुलिस ने दिखाई सूझबूझ

घटना की सूचना मिलते ही पहाड़पुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने काफी धैर्य और सूझबूझ से काम लिया. थाना अध्यक्ष ने युवक से उसके मोबाइल फोन पर बातचीत कर उसे शांत करने और सुरक्षित नीचे उतरने के लिए समझाने की कोशिश की. पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा लगातार समझाने-बुझाने का प्रयास काफी देर तक चलता रहा.

सुरक्षित उतरा युवक

करीब काफी देर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार पुलिस की कोशिश सफल रही. थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों ने युवक को भरोसा दिलाया कि उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी. इसके बाद मोहित पांडे धीरे-धीरे टावर से नीचे उतर आया. युवक के सुरक्षित नीचे उतरते ही वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पहाड़पुर थाना ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है और परिवार से बातचीत कर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार