Motihari News: शराब कारोबारियों के 'नैहर' मुसवा-भेडियारी में खुद उतरे SP स्वर्ण प्रभात, चौकीदार और LTF प्रभारी सस्पेंड

Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले के शराब कारोबारियों के 'नैहर' के रूप में चर्चित सुगौली थाना क्षेत्र का मुसवा-भेडियारी इलाका एक बार फिर चर्चा में है. यहां स्थिति ऐसी रही है कि पुलिस कार्रवाई के अगले ही दिन अवैध शराब बनाने और बेचने का धंधा दोबारा शुरू हो जाता था. हाल ही में शराब कारोबारियों के नैहर की खबर zee बिहार ने दिखाई थी जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर कई शराब भट्ठी को नष्ट किया था. इसके बावजूद लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब मोतिहारी के SP स्वर्ण प्रभात खुद मैदान में उतर गए और अपने नेतृत्व में पूरे इलाके का जायजा लिया.

SP स्वर्ण प्रभात ने आजसुबह से ही सुगौली थाना क्षेत्र के मुसवा-भेडियारी समेत कई संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

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कार्रवाई के दौरान SP ने मामले में लापरवाही बरतने पर बड़ा एक्शन लेते हुए क्षेत्र के स्थानीय चौकीदार और जिले के LTF प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है.

अभियान में जिले के कई थानों के थानाध्यक्ष, LTF टीम और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया. पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध शराब कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और क्षेत्र में लगातार निगरानी, छापेमारी और कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.