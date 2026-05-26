Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3229258
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Motihari News: शराब कारोबारियों के 'नैहर' मुसवा-भेडियारी में खुद उतरे SP स्वर्ण प्रभात, चौकीदार और LTF प्रभारी सस्पेंड

Motihari News: मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के मुसवा-भेडियारी इलाके में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ SP स्वर्ण प्रभात ने बड़ी कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान लापरवाही पर चौकीदार और LTF प्रभारी निलंबित, कई अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 01:03 PM IST

Trending Photos

Motihari News: शराब कारोबारियों के 'नैहर' मुसवा-भेडियारी में खुद उतरे SP स्वर्ण प्रभात, चौकीदार और LTF प्रभारी सस्पेंड
Motihari News: शराब कारोबारियों के 'नैहर' मुसवा-भेडियारी में खुद उतरे SP स्वर्ण प्रभात, चौकीदार और LTF प्रभारी सस्पेंड

Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले के शराब कारोबारियों के 'नैहर' के रूप में चर्चित सुगौली थाना क्षेत्र का मुसवा-भेडियारी इलाका एक बार फिर चर्चा में है. यहां स्थिति ऐसी रही है कि पुलिस कार्रवाई के अगले ही दिन अवैध शराब बनाने और बेचने का धंधा दोबारा शुरू हो जाता था. हाल ही में शराब कारोबारियों के नैहर की खबर zee बिहार ने दिखाई थी जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर कई शराब भट्ठी को नष्ट किया था. इसके बावजूद लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब मोतिहारी के SP स्वर्ण प्रभात खुद मैदान में उतर गए और अपने नेतृत्व में पूरे इलाके का जायजा लिया.

SP स्वर्ण प्रभात ने आजसुबह से ही सुगौली थाना क्षेत्र के मुसवा-भेडियारी समेत कई संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें: बिहार में शराबबंदी की खुली पोल, मोतिहारी का यह गांव बना शराब कारोबारियों का 'नैहर'

Add Zee News as a Preferred Source

कार्रवाई के दौरान SP ने मामले में लापरवाही बरतने पर बड़ा एक्शन लेते हुए क्षेत्र के स्थानीय चौकीदार और जिले के LTF प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है.

अभियान में जिले के कई थानों के थानाध्यक्ष, LTF टीम और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया. पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध शराब कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और क्षेत्र में लगातार निगरानी, छापेमारी और कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

TAGS

Motihari News

Trending news

Motihari News
शराब कारोबारियों के 'नैहर' मुसवा-भेडियारी में खुद उतरे SP स्वर्ण प्रभात
Student credit card
क्या बिहार से बाहर पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन मिल सकता है?
Bihar MLC Chunav 2026
बिहार MLC चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी, 18 जून को होगा 10 सीटों पर मतदान
Jharkhand news
धनबाद स्टेशन रोड के नामी होटलों में परोसा जा रहा था 'जहर'! प्रतिबंधित केमिकल जब्त
Jharkhand news
धनबाद स्टेशन रोड के नामी होटलों में परोसा जा रहा था 'जहर'! प्रतिबंधित केमिकल जब्त
Bihar politics
विपक्षी एकता का ‘पोस्टर बॉय’ बनने जा रहे तेजस्वी, जानें इसके पीछे की Inside Story
Khagaria Encounter
'ऑपरेशन लंगड़ा' में एक और हाफ एनकाउंटर, खगड़िया में 50 हजार का इनामी बदमाश धराया
Jharkhand Weather
झारखंड में कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश, देखें अपने जिले के मौसम का हाल?
Jharkhand Weather
झारखंड में कहीं हीटवेव तो कहीं आंधी-बारिश, देखें अपने जिले के मौसम का हाल?
jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: भीषण गर्मी में खूंटी पुलिस की बड़ी पहल, SP ऋषभ गर्ग ने खुद राहगीरों को पिलाया पानी, 10 थानों में खुली पनशाला