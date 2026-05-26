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Motihari News: सुगौली में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 8 घंटे में बॉयफ्रेंड समेत 5 आरोपियों को दबोचा

Motihari News: मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है. युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज आठ घंटे के भीतर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच जारी है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 06:17 AM IST

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Motihari News: सुगौली में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 8 घंटे में बॉयफ्रेंड समेत 5 आरोपियों को दबोचा
Motihari News: सुगौली में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने 8 घंटे में बॉयफ्रेंड समेत 5 आरोपियों को दबोचा

Motihari News: मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. रविवार देर रात एक युवती अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही थी, तभी गांव के कुछ युवकों ने उसे अकेला पाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. हैरानी की बात यह रही कि आरोपियों में प्रेमी के दोस्त भी शामिल थे और पीड़िता को बचाने के बजाय प्रेमी पर भी आरोप है कि उसने आरोपियों का साथ दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

घटना की सूचना मिलते ही सुगौली थाना पुलिस हरकत में आ गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया और महज आठ घंटे के भीतर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान घटना में शामिल दो आरोपियों को महज दो घंटे के भीतर पकड़ लिया गया. इसके बाद देर रात तक चली कार्रवाई में शेष तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया. सभी आरोपियों से फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए मोतिहारी भेज दिया है. मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा सके. पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती अपने व्यॉय फ्रेंड से बात कर रही थी. इसी बीच आरोपियों ने मौके का फायदा उठाकर बारी बारी से रेप कर मानवता को शर्मसार कर दिया.

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