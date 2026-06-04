Motihari News: कफन घोटाले से लेकर जमीन फर्जीवाड़े तक, दागी अधिकारियों को ही मिला जांच का जिम्मा

Motihari News: मोतिहारी में इन दिनों प्रशासन की कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. आम लोगों को चाहे जितनी परेशानी हो, लेकिन भू-माफियाओं और गबन के आरोपियों के मामलों में कुछ अधिकारियों का रवैया काफी नरम दिखाई देता है. हाल ही में आदापुर के एक मामले में लोगों ने देखा कि जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से एक वर्ष पूर्व गबन की राशि निकाली गई थी, उसी अधिकारी को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई. इसी तरह कफन राशि गबन मामले की जांच कल्याणपुर के BDO को दे दी गई, जिन पर भी कहीं न कहीं सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में वे आज तक जांच पूरी नहीं कर सके. अब एक और मामले में फर्जीवाड़े में शामिल बताए जा रहे राजस्व कर्मचारी को ही FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया है और उसकी रिपोर्ट पर छतौनी थाना में मामला भी दर्ज हो गया है.

मोतिहारी शहर के थाना नंबर 122, खेसरा नंबर 86 की दो जमीनों का दाखिल-खारिज कराने के लिए बीबी खातून और साहेब कुरैशी ने मोतिहारी अंचल में आवेदन दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया. दाखिल-खारिज नहीं होने के बाद एक गिरोह ने दोनों आवेदकों से संपर्क कर उनका काम कराने की जिम्मेदारी ली. इसके बाद गिरोह ने सदर DCLR कोर्ट के दो फर्जी आदेश एक साइबर कैफे में तैयार किए. शातिरों ने DCLR कोर्ट से पारित दो मुकदमों के वास्तविक नंबरों का इस्तेमाल फर्जी आदेश में किया. इतना ही नहीं, सदर DCLR के हस्ताक्षर, आदेश का प्रारूप और फॉन्ट तक हूबहू तैयार किया गया ताकि किसी को शक न हो.

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फर्जी आदेश के आधार पर हल्का के राजस्व कर्मचारी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, फिर राजस्व अधिकारी ने दाखिल-खारिज की अनुशंसा कर दी और अंततः सीओ ने दाखिल-खारिज को मंजूरी दे दी. यानी फर्जी आदेश के आधार पर दाखिल-खारिज हो गया. मामला सामने आने के बाद DCLR के आदेश पर उसी राजस्व कर्मचारी को FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया गया, जिसने स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट दी थी. इसके बाद सवाल उठने लगे कि यदि राजस्व कर्मचारी ने सही तरीके से स्थल निरीक्षण किया होता तो उसे यह जानकारी हो जाती कि जमीन पर दखल-कब्जा है या नहीं तथा जमीन सरकारी है या बेतिया राज की. दाखिल-खारिज से पहले DCLR कोर्ट के आदेश का सत्यापन भी नहीं किया गया.

जाहिर है कि अंचल प्रशासन कहीं न कहीं प्रभाव में था और पहली चूक राजस्व कर्मचारी की भी मानी जा रही है. ऐसे में FIR का आवेदक उसी राजस्व कर्मचारी को बनाए जाने पर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. DCLR ने बताया कि सीओ, राजस्व अधिकारी और संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही दोनों दाखिल-खारिज को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, FIR दर्ज होने के बाद एक साइबर कैफे से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर दाखिल-खारिज के लिए रिपोर्ट तैयार करने वाले अंचल कर्मियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.