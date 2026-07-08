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मोतिहारी में नोट डबलिंग गिरोह का भंडाफोड़, 1 करोड़ की फेक करेंसी, 13 लाख कैश और 38 सोने के बिस्कुट के साथ 4 गिरफ्तार

Motihari Crime News: मोतिहारी पुलिस ने भोपतपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करके नोट डबलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस छापेमारी में पुलिस को 1 करोड़ रुपये फेंक करेंसी बरामद हुई. इसके अलावा 13 लाख कैश और 38 कथित सोने की बिस्कुट भी बरामद हुए. आरोपियों के पास एक अवैध कट्टा और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 08, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:54 PM IST
मोतिहारी में नोट डबलिंग गिरोह का भंडाफोड़, 1 करोड़ की फेक करेंसी, 13 लाख कैश और 38 सोने के बिस्कुट के साथ 4 गिरफ्तार
Image Credit: मोतिहारी में नोट डबलिंग गिरोह का भंडाफोड़ (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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