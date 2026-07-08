/मोतिहारी में नोट डबलिंग गिरोह का भंडाफोड़, 1 करोड़ की फेक करेंसी, 13 लाख कैश और 38 सोने के बिस्कुट के साथ 4 गिरफ्तार

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पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आई है. मोतिहारी पुलिस ने भोपतपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करके नोट डबलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि भोपतपुर थाना क्षेत्र में सुलेमान अंसारी और मोहम्मद इम्तियाज नाम के दो शख्स ठगी का धंधा चला रहे हैं. वे लोगों को नोट और गहने डबल करने का झांसा देकर चूना लगा रहे हैं. इस सूचना पर सदर डीएसपी 1 और 2 के नेतृत्व में 2 प्रशिक्षु डीएसपी और 5 थानों की पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर छापा मारा.
इस छापेमारी में पुलिस को 1 करोड़ रुपये फेंक करेंसी बरामद हुई. इसके अलावा 13 लाख कैश और 38 कथित सोने की बिस्कुट भी बरामद हुए. आरोपियों के पास एक अवैध कट्टा और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं. पुलिस ने इस मामले में मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह गिरोह काफी समय से पैसे डबल करने का लालच देकर और नकली सोने के बिस्कुट को असली बताकर भोले-भाले लोगों को ठगने का काम कर रहा था.
बिहार के अलावा कई राज्यों के लोग इस गिरोह का शिकार हो चुके हैं. पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया. बरामद सोने के बिस्किटों में फाइन गोल्ड और रोल गोल्ड दोनों शामिल हैं, जिससे यह गिरोह असली-नकली सोने की अदला-बदली की ठगी भी करता था.
मोतिहारी पुलिस अब मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर फोकस कर रही है. पहला यह कि इतने बड़े पैमाने पर नकली नोटों का मुख्य सोर्स कहां है, इन्हें आगामी समय में कहां खपाया जाना था और इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के तार किन-किन राज्यों या नेपाल सीमा से जुड़े हैं. पुलिस पूछताछ में इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य सफेदपोशों और अपराधियों के नामों का खुलासा होने की उम्मीद है.
इनपुट- पंकज