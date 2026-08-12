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मोतिहारी: पुरानी आदत ने पहुंचाया दिया सलाखों के पीछे, गांजा तस्करी में मुखिया अख्तर शाह को 10 साल की जेल

Motihari News: मोतिहारी के बखरी पंचायत का मुखिया अख्तर शाह पैसे कमाने का इतना आदी हो गया कि अब उसे 10 साल की जेल की सजा मिली है. पुलिस ने स्पीड ट्रायल चलाकर उसे सजा दिलाई है.

Written ByPankaj KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 12, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:30 PM IST
मोतिहारी: पुरानी आदत ने पहुंचाया दिया सलाखों के पीछे, गांजा तस्करी में मुखिया अख्तर शाह को 10 साल की जेल
Image Credit: मोतिहारी: पुरानी आदत ने मुखिया को पहुंचाया दिया सलाखों के पीछे (जी मीडिया)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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