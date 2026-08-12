/मोतिहारी: पुरानी आदत ने पहुंचाया दिया सलाखों के पीछे, गांजा तस्करी में मुखिया अख्तर शाह को 10 साल की जेल

राज्य चुनें
कुछ लोग अपनी आदतें कभी नहीं बदलते. गलत बर्ताव की वजह से पुलिस की नौकरी जाने के बाद, किस्मत ने एक शख्स को पंचायत मुखिया चुनकर बेहतर जिंदगी जीने का एक और मौका दिया. लेकिन, 'पुरानी आदतें आसानी से नहीं जातीं' वाली कहावत को सच करते हुए, मोतिहारी के एक मुखिया ने वैसी ही हरकतें कीं. नतीजा यह हुआ कि अब वह न तो पुलिसवाला रहा और न ही मुखिया. इसके बजाय, उसे मोतिहारी जेल में दस साल की सजा सुनाई गई है.
जानें क्या है मामला ?
मोतिहारी पुलिस अब अपराधियों को सिर्फ सलाखों के पीछे नहीं भेज रही है, स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा भी दिला रही है. इस बार मोतिहारी पुलिस ने स्पीडी ट्रायल चलाकर आदापुर प्रखण्ड के बखरी पंचायत के मुखिया अख्तर शाह को सजा दिलाया है. अख्तर शाह मुखिया बनने से पहले मुजफ्फरपुर जिला पुलिस बल में सिपाही था. नौकरी के दौरान कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण उसे पुलिस से बरखास्त कर दिया गया था. फिर अख्तर ने पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ा और मोतिहारी के बखरी पंचायत का मुखिया बन गया. लेकिन मुखिया बनने के बाद भी अख्तर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया.
10 वर्ष की सजा और 1 लाख का अर्थ दंड
उसने आपराध के साथ-साथ सीमा पार से नारकोटिक्स तस्करी का कारोबार भी शुरू कर दिया. आदापुर पुलिस ने साल 2024 में एसएसबी के साथ छापेमारी करके भारी मात्रा में गांजा बरामद किया था. इस मामले में आदापुर थाना में कांड संख्या 227 / 24 दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया. पुलिस ने मामले में चार्ज शीट दायर कर स्पीडी ट्रायल चलाया. सिविल कोर्ट मोतिहारी में NDPS कोर्ट 1 रेशमा वर्मा ने लोक अभियोजक डॉ शंभु शरण सिंह के तमाम दलील और सबूत के आधार पर मुखिया अख्तर शाह को 10 वर्ष की सजा और 1 लाख के अर्थ दंड की सजा सुनाई है.