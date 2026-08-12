/मोतिहारी: पुरानी आदत ने पहुंचाया दिया सलाखों के पीछे, गांजा तस्करी में मुखिया अख्तर शाह को 10 साल की जेल

10 वर्ष की सजा और 1 लाख का अर्थ दंड

उसने आपराध के साथ-साथ सीमा पार से नारकोटिक्स तस्करी का कारोबार भी शुरू कर दिया. आदापुर पुलिस ने साल 2024 में एसएसबी के साथ छापेमारी करके भारी मात्रा में गांजा बरामद किया था. इस मामले में आदापुर थाना में कांड संख्या 227 / 24 दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया. पुलिस ने मामले में चार्ज शीट दायर कर स्पीडी ट्रायल चलाया. सिविल कोर्ट मोतिहारी में NDPS कोर्ट 1 रेशमा वर्मा ने लोक अभियोजक डॉ शंभु शरण सिंह के तमाम दलील और सबूत के आधार पर मुखिया अख्तर शाह को 10 वर्ष की सजा और 1 लाख के अर्थ दंड की सजा सुनाई है.