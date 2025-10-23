Motihari: पेरासिटामोल, आला समेत कई सामग्री गायब, 20 दिन बाद भी FIR दर्ज नहीं, SHO का दावा- नहीं हुई चोरी

Motihari News: मोतिहारी में घोड़ासहन थाने के बगल में संचालित सरकारी अस्पताल (CHC) कैंपस में बने दवा भंडार गृह से चोरी का मामला सामना आया है. स्वास्थ्य कर्मी दावा कर रहे हैं कि अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर कीमती उपकरण और दवाइयों की चोरी की है. चोरी के करीब 20 दिनों बाद भी मामले में प्राथमिकी दर्ज नही हो सकी. चोरी मामले को लेकर घोड़ासहन स्वास्थ केंद्र के भंडार पाल रवि अल्फ्रेड ने बताया कि 27 सितंबर को जिला से दवा लाकर भंडार में रखने के बाद 29 सितंबर को जब दवा भंडार खोला और तो देखा कि रूम के पीछे का खिड़की टूटी हुई थी.

यह भी पढ़ें: बिहार के 4 मोस्टवांटेड बदमाशों का दिल्ली में हुआ एनकाउंटर, रंजन पाठक भी मारा गया

चोरों ने भंडार रूम में रखे डाइक्लोफेन टैबलेट 15000, पेंटप्राजोल 5000, पेरासिटामोल100 टैबलेट, गुल्लकोमीटर 13, आला 3 सेट, सीलिंग फैन, दो भंडार पंजी, स्टॉक पंजी समेत अन्य सामग्री की चोरी हुई थी. जिसे लेकर 29 सितंबर को थाना सहित वरीय अधिकारियों को आवेदन दिया गया था. लेकिन अभी तक उक्त आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नही हुई है. इधर सीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.मोहमद शमीम ने बताया कि चोरी होने की सूचना मैंने भी थानाध्यक्ष को दी थी. लेकिन मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई या नहीं इसकी जानकारी अभी तक मुझे नहीं मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

थानाध्यक्ष ने किया चोरी की घटना से इंकार

एक तरफ थाने के बगल में चोरी, दूसरी तरफ बीस दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले घोड़ासहन थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने चोरी की घटना से इंकार किया. उन्होंने बताया कि सभी दवा सहित अन्य उपकरण पानी में सड़ गल गए हैं. इन लोगों का आपस मे पुराना प्रभार लेनदेन का भी मामला है. जिस कारण चोरी का मामला दर्ज कराना चाहते थे. ऐसे में यदि थानाध्यक्ष की कही बात सही है, तब भी थानाध्यक्ष एफआईआर कर इस सच्चाई को अपने अनुसंधान में ला सकते थे. लेकिन थानाध्यक्ष एफआईआर करने से बच क्यों रहे हैं, इस बात ने इलाके में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार, मोतिहारी