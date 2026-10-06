/मोतिहारीः एक साल पुरानी तस्वीर का सहारा, दलालों ने रचा षड्यंत्र! जानें पिपरा थानाध्यक्ष निलंबन कांड का पूरा सच

थानाध्यक्ष ने कमान संभालते ही तत्कालीन थानाध्य अंजन फिर उसके बाद पदस्थापित हुए थानाध्यक्ष सतीश कुमार (निलंबित) ने भी दलालों को थाना से दूर रखा. थाने के आसपास सक्रिय रहने वाले दलालों और शराब सिंडिकेट के गुर्गों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इसी बौखलाहट में दलालों ने साजिश रची और ग्रामीणों को गुमराह करके, अंजन कुमार के खिलाफ फर्जी/झूठे आवेदनों पर मुखिया के हस्ताक्षर करवाकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई. अब स्थानीय लोग भी मानते हैं कि निलंबित हुए थानाध्यक्ष सतीश बेहद सीधे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं. स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर उन्होंने महादलित बस्तियों व बच्चों के बीच पठन-पाठन सामग्री बांटी थी.