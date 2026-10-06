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मोतिहारीः एक साल पुरानी तस्वीर का सहारा, दलालों ने रचा षड्यंत्र! जानें पिपरा थानाध्यक्ष निलंबन कांड का पूरा सच

जिस वायरल फोटो और वीडियो के आधार पर पिपरा थाना के निलंबित थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है, उसमें अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. वायरल हो रही बिट्टू के जन्मदिन की पार्टी की तस्वीर/वीडियो हाल-फिलहाल की नहीं, बल्कि करीब एक साल पहले 15 अगस्त की है.

Written ByPankaj KumarEdited ByK Raj Mishra
Published: Oct 06, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 12:55 PM IST
मोतिहारीः एक साल पुरानी तस्वीर का सहारा, दलालों ने रचा षड्यंत्र! जानें पिपरा थानाध्यक्ष निलंबन कांड का पूरा सच
Image Credit: पिपरा SHO की वायरल तस्वीर का पूरा सच (Zee Media)

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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