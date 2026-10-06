/मोतिहारीः एक साल पुरानी तस्वीर का सहारा, दलालों ने रचा षड्यंत्र! जानें पिपरा थानाध्यक्ष निलंबन कांड का पूरा सच

राज्य चुनें
मोतिहारी के पिपरा थाना के निलंबित थानाध्यक्ष से जुड़ा मामला अब एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. जिस वायरल फोटो और वीडियो के आधार पर पुलिस विभाग ने थानाध्यक्ष और दरोगा पर आनन-फानन में निलंबन की गाज गिराई है, उसके पीछे थाने के पुराने दलालों और असामाजिक तत्वों की एक सुव्यवस्थित साजिश का जिक्र हो रहा है. स्थानीय स्तर पर हो रही चर्चा से साफ है कि जिस फोटो को 'हालिया सांठगांठ' बताकर पेश किया गया, वह दरअसल लगभग एक साल पुरानी है.
वायरल तस्वीर के पीछे का सच
वायरल हो रही बिट्टू के जन्मदिन की पार्टी की तस्वीर/वीडियो हाल-फिलहाल की नहीं, बल्कि करीब एक साल पहले 15 अगस्त की है. उस समय थानाध्यक्ष शतीश कुमार पिपरा थाने में अपर थानाध्यक्ष के रूप में नए-नए पदस्थापित हुए थे और उन्हें बिट्टू की किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि या गतिविधियों की जानकारी नहीं थी. स्थानीय पत्रकारों की माने तो बिट्टू वास्तव में जमादार भरत का दामाद है. थानाध्यक्ष पूर्व में भरत के साथ काम कर चुके थे. उसी पुराने स्टाफ संबंध और पारिवारिक निमंत्रण के नाते वे केवल सौजन्यवश उस कार्यक्रम में गए थे, न कि किसी अपराधी से नजदीकी बढ़ाने के उद्देश्य से?
बिट्टू को शराब केस खुद भेजा था जेल
बिट्टू का शराब मामले में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. उस पर गोपालगंज में मामला दर्ज था. इसके अलावा, वर्ष 2024 में पिपरा थाना पुलिस ने ही (तत्कालीन पुलिस अधिकारी अंबिका जायसवाल के नेतृत्व में) उसे शराब पीने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इससे साबित होता है कि थानाध्यक्ष या पुलिस ने आरोपी को कभी कोई राहत नहीं दी.
थाने से हटाए गए दलालों की साजिश
थानाध्यक्ष ने कमान संभालते ही तत्कालीन थानाध्य अंजन फिर उसके बाद पदस्थापित हुए थानाध्यक्ष सतीश कुमार (निलंबित) ने भी दलालों को थाना से दूर रखा. थाने के आसपास सक्रिय रहने वाले दलालों और शराब सिंडिकेट के गुर्गों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इसी बौखलाहट में दलालों ने साजिश रची और ग्रामीणों को गुमराह करके, अंजन कुमार के खिलाफ फर्जी/झूठे आवेदनों पर मुखिया के हस्ताक्षर करवाकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई. अब स्थानीय लोग भी मानते हैं कि निलंबित हुए थानाध्यक्ष सतीश बेहद सीधे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं. स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर उन्होंने महादलित बस्तियों व बच्चों के बीच पठन-पाठन सामग्री बांटी थी.