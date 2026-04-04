Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3165225
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

मोतिहारी जहरीली शराब कांडः 7वें शख्स ने दम तोड़ा, बड़ी तेजी से बढ़ रहा मरने वालों का आंकड़ा, सियासत भी जारी

Motihari Hooch Tragedy: मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या अब 7 पहुंच गई है. मृतक की पहचान मुसहरी टोला के निवासी लड्डू बालगंगा के रूप में हुई है. वह टेंपो चलाने का काम करता था.  

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:37 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Motihari Poisonous Liquor: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या अब 7 पहुंच गई है, जबकि कई अन्य लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, मुसहरी टोला के निवासी लड्डू बालगंगा ने भी दम तोड़ दिया है. वह अपने पीछे 5 बेटियों को छोड़ गया है. बताया जा रहा है कि मृतक टेंपो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था. जहरीली शराब पीने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसका इलाज एक स्थानीय निजी नर्सिंग होम में चल रहा था. इस शराब कांड में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है.

इससे पहले भी एक व्यक्ति के मरने की खबर सामने आई थी. उसकी पहचान रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के हरदिया के रहने वाले लालकिशोर राय के रूप में हुई थी. जहरीली शराब पीने के बाद से उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी. एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां आज (शनिवार, 4 अप्रैल) की सुबह-सुबह उसकी मौत हो गई. वहीं जहरीली शराब इस कांड के बाद शराब पीने वाले लोगों में काफी डर देखने को मिल रहा है. दहशत का आलम यह है कि शराबी खुद अपनी जांच के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और अपना चेकअप करवा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- क्या होता है मिथाइल अल्कोहल और इसके नुकसान क्या हैं? मोतिहारी कांड में है बड़ा रोल

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना के बाद तुरकौलिया प्रभारी उमाशंकर मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके अलावा परसौना के चौकीदार भरत राय को भी निलंबित करते हुए गिरफ्तार किया गया है. एसपी ने बताया कि इस मामले में चौकीदार भरत राय और मुख्य आरोपी नागा राय को उनके परिवार की महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है. मोतिहारी एसपी द्वारा गठित SIT की जांच में जहरीली शराब के पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

TAGS

Motihari NewsMotihari poisonous liquorBihar Crime News

Trending news

patna news
पटना में हाईकोर्ट वकील समेत 3 गिरफ्तार: बंधक बनाकर मारपीट और यौनशोषण करने का आरोप
Bihar News
मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन: मुजफ्फरपुर में छापेमारी, शराब जब्त
Motihari News
क्या होता है मिथाइल अल्कोहल और इसके नुकसान क्या हैं? मोतिहारी कांड में है बड़ा रोल
Jharkhand news
बिहार की टीस और असम का कुरुक्षेत्र: JMM-RJD ने कांग्रेस को कोसा तो BJP ने ले लिए मजे
Jharkhand news
बिहार की टीस और असम का कुरुक्षेत्र: JMM-RJD ने कांग्रेस को कोसा तो BJP ने ले लिए मजे
Jehanabad news
Jehanabad News: कलर कोडिंग के खिलाफ फूटा ऑटो चालकों का गुस्सा, सड़क जाम
Motihari News
मोतिहारी जहरीली शराब कांडः 7वें शख्स ने दम तोड़ा, बड़ी तेजी से बढ़ रहा आंकड़ा
JMM
असम की इन 21 सीटों पर ताल ठोक रहा JMM, कांग्रेस नेताओं को नहीं आ रहा रास
JMM
असम की इन 21 सीटों पर ताल ठोक रहा JMM, कांग्रेस नेताओं को नहीं आ रहा रास
Bihar News
बिहार के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, 6 अप्रैल से बदल जाएगा समय