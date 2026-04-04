मोतिहारी जहरीली शराब कांडः 7वें शख्स ने दम तोड़ा, बड़ी तेजी से बढ़ रहा मरने वालों का आंकड़ा, सियासत भी जारी

Motihari Poisonous Liquor: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या अब 7 पहुंच गई है, जबकि कई अन्य लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, मुसहरी टोला के निवासी लड्डू बालगंगा ने भी दम तोड़ दिया है. वह अपने पीछे 5 बेटियों को छोड़ गया है. बताया जा रहा है कि मृतक टेंपो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था. जहरीली शराब पीने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसका इलाज एक स्थानीय निजी नर्सिंग होम में चल रहा था. इस शराब कांड में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है.

इससे पहले भी एक व्यक्ति के मरने की खबर सामने आई थी. उसकी पहचान रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के हरदिया के रहने वाले लालकिशोर राय के रूप में हुई थी. जहरीली शराब पीने के बाद से उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी. एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जहां आज (शनिवार, 4 अप्रैल) की सुबह-सुबह उसकी मौत हो गई. वहीं जहरीली शराब इस कांड के बाद शराब पीने वाले लोगों में काफी डर देखने को मिल रहा है. दहशत का आलम यह है कि शराबी खुद अपनी जांच के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और अपना चेकअप करवा रहे हैं.

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इस घटना के बाद तुरकौलिया प्रभारी उमाशंकर मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके अलावा परसौना के चौकीदार भरत राय को भी निलंबित करते हुए गिरफ्तार किया गया है. एसपी ने बताया कि इस मामले में चौकीदार भरत राय और मुख्य आरोपी नागा राय को उनके परिवार की महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया गया है. मोतिहारी एसपी द्वारा गठित SIT की जांच में जहरीली शराब के पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ.

रिपोर्ट- पंकज कुमार