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मोतिहारी जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या 10 हुई, तेजस्वी ने सरकार पर साधा जोरदार निशाना

Motihari Poisonous Liquor: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जहरीली शराब से आज भी दो लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है. इस घटना के बीच ही आज यानी 5 अप्रैल को शराबबंदी के 10 साल भी पूरे हो गए हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 05, 2026, 04:12 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Motihari Poisonous Liquor: मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या थमने का नाम नही ले रहा है. सदर अस्पताल में इलाजरत जोधा मांझी की अभी मौत हो गई है. मृतक जोधा मांझी तुरकौलिया थाना क्षेत्र के शंकरसैराया के रहने वाले थे. शराब पीने के बाद तबियत खराब होने पर जोधा मांझी को सदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था. बताया जा रहा है कि आज (रविवार, 05 अप्रैल) की सुबह तक उनकी तबियत ठीक थी, लेकिन दोपहर में अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई. जिसके थोड़ी देर बाद ही जोधा मांझी ने सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया. 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जहरीली शराब से आज भी दो लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है. मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं कई लोग अभी भी अलग-अलग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. इस घटना के बीच ही आज यानी 5 अप्रैल को शराबबंदी के 10 साल भी पूरे हो गए हैं. इस घटना को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है और एक बार से शराबबंदी पर निशाना साध रहा है. 

ये भी पढ़ें- मोतिहारी: चकिया के उसी मदरसे में पुलिस की छापेमारी जहां से पकड़ा गया था PFI सदस्य

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नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि मोतिहारी में जहरीली शराब के कारण 4 लोगों की मौत, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चले जाना और कई लोगों की हालत गंभीर होना अत्यंत दुखद है. यह घटना एक बार फिर एनडीए सरकार के शराबबंदी कानून की विफलता और उसकी गंभीर खामियों को उजागर करती है. हालांकि यह बिल्कुल भी पहली बार नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक बिहार में जहरीली शराब से 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. यह तो केवल सरकारी आंकड़ा है, हकीकत में यह संख्या इससे कहीं अधिक है.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

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