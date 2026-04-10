मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद नई गाइडलाइन जारी, चौकीदार से लेकर एसपी तक को दिए गए ये निर्देश

पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों में अवैध शराब के लिए बदनाम अनुमंडल और थानों की नई सूची बनाने का निर्देश दिया है. मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद मधनिषेध ब्यूरो ने चौकीदार से लेकर एसपी तक के अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन में शराब के विरुद्ध दैनिक, साप्ताहिक और मासिक टास्क तय कर करवाई करने का निर्देश दिया है. चौकीदारों को, त्योहार, शादी विवाह, जलसा, समारोह और चुनाव जैसे अवसरों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. इसके साथ ही स्कूल- कॉलेज, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है. संबंधित कर्मियों को मासिक आधार पर यह लिखित प्रमाण देना होगा कि उनके क्षेत्र में शराब की गतिविधियां हो रही हैं या नहीं.

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