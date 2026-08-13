/मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी: चोरी के ई-रिक्शा काटकर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

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मोतिहारी में पिछले कुछ समय से ई-रिक्शा और अन्य गाड़ियों की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं. शातिर गिरोह के खिलाफ मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने चोरी की गाड़ियों की खरीद-बिक्री करने और उन्हें काटकर कबाड़ में बेचने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह इतना शातिर था कि ये न सिर्फ मोतिहारी जिले में चोरी हुई गाड़ियों को यहां खपाते थे, बल्कि अगल-बगल के अन्य जिलों से भी चुराई गई टोटो को इसी ठिकाने पर लाकर काटकर कबाड़ में बेच देते थे.
मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि शहर के पाम बेरी होटल के ठीक बगल में स्थित एक अवैध गैरेज में चोरी के ई-रिक्शा को काटने का काला धंधा धड़ल्ले से चल रहा है. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए सदर SDPO दिलीप सिंह के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने उस अवैध गैरेज की घेराबंदी की और अचानक छापेमारी की. पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों को खुद को संभलने का मौका नहीं मिला. छापेमारी के दौरान पुलिस ने तीन शातिर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
मौके से पुलिस ने कई चोरी की गई ऑटो बरामद की हैं. इसके अलावा वहां से टोटो को काटने वाले गैस कटर समेत अन्य उपकरण और पहले से काटे गए गाड़ियों के कई पुर्जे भी बरामद किए गए हैं. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार शहर के बड़े कबाड़ी माफियाओं और आसपास के अन्य इलाकों से जुड़े होने की संभावना है. पुलिस अब टोटो चोरी करने वाले मुख्य चोरों, उन्हें गैरेज तक पहुंचाने वाले दलालों और कबाड़ में खरीदने वाले लोगों के इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के वाहन चोरों में हड़कंप मच गया है.