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मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी: चोरी के ई-रिक्शा काटकर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने चोरी के ई-रिक्शा काटकर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने अचानक से छापेमारी की थी.

Written ByPankaj KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 13, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:17 PM IST
मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी: चोरी के ई-रिक्शा काटकर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार
Image Credit: मोतिहारी: चोरी के ई-रिक्शा काटकर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ (जी मीडिया)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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