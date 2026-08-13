/मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी: चोरी के ई-रिक्शा काटकर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

मौके से पुलिस ने कई चोरी की गई ऑटो बरामद की हैं. इसके अलावा वहां से टोटो को काटने वाले गैस कटर समेत अन्य उपकरण और पहले से काटे गए गाड़ियों के कई पुर्जे भी बरामद किए गए हैं. पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार शहर के बड़े कबाड़ी माफियाओं और आसपास के अन्य इलाकों से जुड़े होने की संभावना है. पुलिस अब टोटो चोरी करने वाले मुख्य चोरों, उन्हें गैरेज तक पहुंचाने वाले दलालों और कबाड़ में खरीदने वाले लोगों के इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इस बड़ी कार्रवाई से इलाके के वाहन चोरों में हड़कंप मच गया है.