Bihar News: मोतिहारी में 18 मोस्ट वांटेड अपराधियों पर इनाम घोषित, एसपी स्वर्ण प्रभात ने लोगों के लिए सार्वजनिक किया मोबाइल नंबर

Bihar News: बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने की योजना बनाई है. जिले में जघन्य अपराधों में शामिल और न्यायालय से जमानत लेने के बाद फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सोमवार को एक साथ 18 ऐसे वांछित अपराधियों की सूची सार्वजनिक की है, जिन पर इनाम घोषित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए व्यापक अभियान छेड़ दिया गया है. पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट किया है, 'सभी आरोपी अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज संगीन आपराधिक मामलों में नामजद हैं. जमानत मिलने के बावजूद ये लोग न तो अदालत में पेश हुए और न ही पुलिस के समक्ष हाजिर हुए, बल्कि लगातार फरार रहकर कानून व्यवस्था को चुनौती देते रहे. अब न्यायालय के आदेश के आलोक में इनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट, इश्तेहार और कुर्की की कार्रवाई तेज कर दी गई है.'

अलग-अलग मामलों में इनाम घोषित

पुलिस द्वारा जारी सूची में हरसिद्धि, गोविंदगंज, कुंडवाचैनपुर, मधुबन, चकिया, सुगौली, पिपराकोठी, छौड़ादानो और केसरिया थाना क्षेत्रों से जुड़े अपराधी शामिल हैं. इन सभी पर अलग-अलग मामलों में पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. घोषित सूची में नारद सहनी, सुभाष सहनी, अजय सहनी, उमर फारुख, अजहर फारुख, हिमांशु कुमार, राम भोला कुमार, मुन्ना मंसूरी, मुकेश साह, उपेंद्र सहनी, राजेश सहनी, अनमोल कुमार, कुंदन उपाध्याय, निशू सहनी, झुन्नू सहनी, भज्जु ठाकुर, कुंदन कुमार उर्फ रॉकी और निलेश कुमार उर्फ चाप जैसे नाम शामिल हैं.

मोबाइल नंबर किया सार्वजनिक

एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस अभियान को आम जनता से जोड़ते हुए अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर इन इनामी अपराधियों में से कोई भी कहीं नजर आता है, तो तुरंत सूचना दें. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसे घोषित इनाम की राशि भी दी जाएगी. पुलिस अधीक्षक का दावा है कि इनामी सूची जारी होने के बाद कई अपराधियों में हड़कंप मचा है और कुछ ने अदालत में आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस टीमों को निर्देश दिया गया है कि सभी संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जाए और तकनीकी निगरानी के जरिए अपराधियों की लोकेशन ट्रैक की जाए. एसपी स्वर्ण प्रभात ने साफ शब्दों में कहा है कि मोतिहारी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. जमानत का दुरुपयोग करने वालों को हर हाल में कानून के दायरे में लाया जाएगा.

