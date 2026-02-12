Advertisement
Motihari News: सोशल मीडिया पर 'फॉलोअर्स' बढ़ाने का चक्कर, 'मोहम्मद दीपक' धमकी मामले में मोतिहारी पुलिस का बड़ा खुलासा

Motihari Police: बता दें कि उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी दीपक कुमार हाल ही में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की मदद करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. जिसके बाद मोतिहारी निवासी उत्कर्ष कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारने वाले को दो लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया था. पुलिस ने अब आरोपी उत्कर्ष को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:25 AM IST

मोहम्मद दीपक मामले में उत्कर्ष गिरफ्तार

Motihari Police Arrested Utkarsh: सोशल मीडिया पर 'मोहम्मद दीपक' के नाम से चर्चित उत्तराखंड के दीपक कुमार को थप्पड़ मारने की धमकी देने वाले आरोपी को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, गिरफ्तार होने से पहले उत्कर्ष ने माफी भी मांगा था. मोतिहारी निवासी आरोपी उत्कर्ष कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारने वाले को दो लाख रुपये का इनाम देने का भी ऐलान किया था. जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरी साजिश महज सोशल मीडिया पर 'व्यूज' और 'फॉलोअर्स' बढ़ाने के लिए रची गई थी.

बता दें कि उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी दीपक कुमार हाल ही में एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की मदद करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. इसके बाद दीपक कुमार ने पौड़ी गढ़वाल पुलिस से शिकायत की कि एक युवक सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत फैला रहा है. उन्हें मारने की धमकी दे रहा है. दीपक की शिकायत पर 8 फरवरी को कोटद्वार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद आज छतौनी थाना ने आरोपी उत्कर्ष सिंह को गिरफ्तार कर थाना पर लाई है.

ये भी पढ़ें- पटना सिविल कोर्ट को 4 दिन में तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी अभियान जारी

आरोपी उत्कर्ष ने पूछताछ के दौरान जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला है. उसने पुलिस को बताया कि उसके सोशल मीडिया पेज की 'रीच' कम हो रही थी. वहीं दूसरी ओर दीपक कुमार (मोहम्मद दीपक) से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे, इसलिए उसने जानबूझकर इस तरह का वीडियो बनाया. उत्कर्ष ने कहा कि उसने केवल फॉलोअर्स बढ़ाने और सुर्खियों में आने के लिए दीपक को 'देश का दुश्मन' बताया और थप्पड़ मारने वाले को इनाम देने की घोषणा की.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

'फॉलोअर्स' बढ़ाने का चक्कर, 'मोहम्मद दीपक' मामले में मोतिहारी पुलिस का बड़ा खुलासा
दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांड में बड़ा अपडेट, पुलिस को बच्ची की FSL रिपोर्ट का इंतजार
भागलपुर में पूर्व मुखिया ने चोरी के आरोप में युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल
Bihar Breaking News Live: ट्रेड यूनियनों ने आज बुलाया ‘भारत बंद’, बिहार में दिख रहा बड़ा असर, सड़कों पर उतरे सफाईकर्मी
ट्रेन लुटेरा गैंग बेनकाब: बिहार से बंगाल तक फैला था नेटवर्क, दानापुर GRP ने ऐसे धरा
पटना सिविल कोर्ट को 4 दिन में तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी अभियान जारी
समस्तीपुर में पुलिस पर महिलाओं ने किया हमला, बचाव में पुलिसकर्मियों ने तानी पिस्टल
'कोचिंग बंद करो, वरना गोली मार दूंगा', गुरु रहमान को सरेआम जान से मारने की धमकी
कोर्ट पहुंचीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति, जज से बोलीं- 'तलाक नहीं, पति के साथ रहना है
लातेहार में रेलवे यार्ड दुर्घटना: चालक की चूक से मौत के मुंह में जाने से बचे कर्मी