मोतिहारी के दरोगा जी से जामताड़ा स्टाइल में हो गई 3 लाख की ठगी, डीएलएड में एडमिशन के नाम पर महिला ने ऐंठे रुपये

Motihari News: बिहार के मोतिहारी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ठगों को पकड़ने वाले तेजतर्रार दरोगा खुद ही ठगी का शिकार हो गए. पूरा मामला मोतिहारी जिले में पदस्थापित दरोगा नीतीश कुमार से जुड़ा है.आरोप है कि एक महिला ने उनके परिवार के लोगों का D.El.Ed में एडमिशन कराने के नाम पर उनसे करीब साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी कर ली. इस मामले में झारखंड की एक महिला पर आरोप लगाया गया है. पीड़ित दरोगा ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए साढ़े तीन लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है.

दरोगा नीतीश कुमार ने थाना को दिए आवेदन में बताया है कि उन्होंने अपने फोन से आरोपी के फोन नंबर 7004043046 पर अलग.अलग किस्तों में करीब साढ़े तीन लाख रुपये भेजे थे. उन्होंने यह राशि अपनी भाभी सहित चार रिश्तेदारों के D.El.Ed में एडमिशन कराने के लिए दी थी. हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एडमिशन के नाम पर उनके साथ ठगी की जा रही है.

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आवेदन के अनुसार, पैसा लेने के बाद महिला ने दरोगा को बताया कि आवेदन फॉर्म ही रद्द हो गया है, इसलिए अब प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता. इसके बाद जब दरोगा नीतीश कुमार ने महिला से अपने पैसे वापस मांगे तो वह टालमटोल करने लगी. बाद में उन्होंने आरोपी महिला के पति से भी संपर्क किया, लेकिन उसने भी लगातार आज-कल कहकर बात को टालना शुरू कर दिया.

कुछ समय बाद महिला और उसके पति दोनों ने दरोगा का नंबर ब्लॉक कर दिए. इसके बाद पीड़ित दरोगा ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी. अब मोतिहारी पुलिस आरोपी पति-पत्नी की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है. हालांकि इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिनके भरोसे आम लोग ठगी से बचने की उम्मीद रखते हैं, जब वही दरोगा बाबू ठगी का शिकार हो जाएं तो लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है.