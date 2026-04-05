मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: चकिया के उसी मदरसे में छापेमारी जहां से पकड़ा गया था PFI सदस्य, पिस्टल बरामद; 3 हिरासत में

Motihari News: मोतिहारी पुलिस ने चकिया के उसी मदरसे में छापेमारी की है, जहां से पीएफआई से जुड़े सदस्य उस्मान उर्फ सुल्तान उर्फ याकूब को पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था. साथ ही, पुलिस ने वहां से पिस्टल भी बरामद किया है और तीन को हिरासत में लिया है.
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Motihari News: मोतिहारी जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चकिया थाना क्षेत्र के गवंदरा स्थित मदरसा में छापेमारी की है. यह कार्रवाई एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक पिस्टल बरामद किया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी. पुलिस को मदरसा परिसर से कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच जारी है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.
मदरसा किया गया सील
वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम को भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है. फिलहाल मदरसा को सील कर दिया गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. बता दें कि यह वही मदरसा है, जहां से पहले पीएफआई से जुड़े सदस्य उस्मान उर्फ सुल्तान उर्फ याकूब को चकिया पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था. याकूब खान अयोध्या में बन रहे राममंदिर का विरोधी था. उसने अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाए जाने की बात को इंटरनेट पोस्ट किया था.
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जुलाई में गिरफ्तार हुआ था याकूब
इसके लिए उसने हथियार और गोला-बारुद भी जमा किए थे. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की जांच में ये बातें सामने आई हैं. एनआइए ने इस मामले में बीते शुक्रवार को पटना की एनआइए कोर्ट में गिरफ्तार आरोपित मो. याकूब खान उर्फ सुल्तान उर्फ उस्मान और शाहिद रजा के विरुद्ध पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया है. दोनों बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था.
रिपोर्ट: पंकज कुमार