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मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी: छौड़ादानो में आर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से 23 लड़कियां मुक्त, जांच में जुटी टीम

Motihari News: मोतिहारी के छौड़ादानो थाना क्षेत्र में मानव तस्करी रोधी अभियान के तहत प्रशासन, पुलिस और बाल संरक्षण इकाइयों की संयुक्त कार्रवाई में एक आर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से 23 लड़कियों को मुक्त कराया गया.

Written ByPankaj KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 20, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:22 AM IST
मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी: छौड़ादानो में आर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से 23 लड़कियां मुक्त, जांच में जुटी टीम
Image Credit: मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी: छौड़ादानो में आर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से 23 लड़कियां मुक्त, जांच में जुटी टीम

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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