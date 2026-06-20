/मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी: छौड़ादानो में आर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से 23 लड़कियां मुक्त, जांच में जुटी टीम

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Motihari News: मोतिहारी में मानव तस्करी रोधी अभियान के तहत छौड़ादानो थाना क्षेत्र में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं बाल संरक्षण से संबंधित संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान के दौरान एक आर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से 23 लड़कियों को मुक्त कराया गया. अभियान के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी और जांच की गई, जिसमें लड़कियों को संदिग्ध परिस्थितियों में रखा गया पाया गया.
मुक्त कराई गई लड़कियों ने अधिकारियों को बताया कि उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराया जाता था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका मानसिक एवं आर्थिक शोषण किया जाता था तथा उन्हें अपने घर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही थी. लड़कियों के बयान के आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
अभियान के बाद सभी लड़कियों को सुरक्षित संरक्षण में रखा गया है तथा उनकी काउंसलिंग, चिकित्सीय जांच और अन्य आवश्यक सहायता की व्यवस्था की गई है. संबंधित लड़कियों के परिजनों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. आवश्यकता अनुसार उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
मामले में आर्केस्ट्रा संचालक एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा महिलाओं और बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. अभिषेक कुमार ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी महिलाओं, किशोरियों अथवा बच्चों के शोषण, अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने या मानव तस्करी से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हो तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस, जिला प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को दें.