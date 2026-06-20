/मोतिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी: छौड़ादानो में आर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से 23 लड़कियां मुक्त, जांच में जुटी टीम

मामले में आर्केस्ट्रा संचालक एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा महिलाओं और बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. अभिषेक कुमार ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी महिलाओं, किशोरियों अथवा बच्चों के शोषण, अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने या मानव तस्करी से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हो तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस, जिला प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को दें.