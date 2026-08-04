/मोतिहारीः राम जानकी मंदिर में चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, अष्टधातु की मूर्तियां बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

एसपी के मुताबिक, मंगलवार को सूचना मिली कि लखौरा मिडिल स्कूल के समीप स्थित राम जानकी मंदिर से अज्ञात चोरों ने भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की अष्टधातु की कीमती मूर्तियां चोरी कर ली हैं. सूचना मिलते ही लखौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लखौरा थाना क्षेत्र के लखौरा बरवा गांव निवासी अमोद कुमार साह को हिरासत में लिया और पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मंदिर से चोरी की गई अष्टधातु की मूर्तियां और मुकुट बरामद कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने सभी मूर्तियों को जमीन में गड्ढा खोदकर छिपा रखा था. मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.