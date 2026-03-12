मोतिहारी में 'चमत्कार' या खौफ? गढे से बाइक निकालने पहुंची थी JCB, एक के बदले निकलीं 2 बाइक और एक लाश!

Motihari News: बिहार मोतिहारी जिले के रामगढ़वा इलाके में गुरुवार को एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. यह किसी काला जादू की कहानी नहीं बल्कि हकीकत में घटी घटना है. दरअसल, रक्सौल से मोतिहारी की ओर जा रहे एक बाइक सवार दंपति की बाइक रामगढ़वा बाजार के पास चिरान मिल के नजदीक अचानक असंतुलित हो गई और दोनों सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में गिर पड़े. दंपति किसी तरह गड्ढे से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी बाइक पानी भरे गड्ढे में डूब गई और दिखाई नहीं दे रही थी. आसपास के लोगों ने मदद के लिए जेसीबी मशीन बुलवाई ताकि बाइक को बाहर निकाला जा सके. लेकिन जब जेसीबी ने गड्ढे से बाइक निकाली तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस गड्ढे से एक नहीं बल्कि दो बाइक और एक सड़ा-गला शव भी बरामद हुआ.

दंपति की बाइक निकालने में सामने आया रहस्य

स्थानीय लोगों के अनुसार, दंपति की बाइक निकालने के लिए जेसीबी से खुदाई की गई. इसी दौरान गड्ढे के भीतर से पहले एक बाइक निकली और फिर दूसरी बाइक भी दिखाई दी. इसके साथ ही पानी में डूबा हुआ एक शव भी बरामद हुआ, जो काफी फूल चुका था. शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह करीब एक सप्ताह से गड्ढे में पड़ा हुआ था.

होली दहन के दिन से लापता था युवक

बाद में शव की पहचान रक्सौल के लक्ष्मीपुर निवासी चुन्नू महतो के रूप में की गई. बताया जा रहा है कि चुन्नू महतो होली दहन के दिन से ही लापता था और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. गड्ढे से शव मिलने के बाद परिवार में मातम पसर गया है. पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

हाइवे किनारे गड्ढा बना खतरा

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि दिल्ली से काठमांडू को जोड़ने वाला यह एशियन हाइवे बेहद व्यस्त मार्ग है, जहां दिन-रात भारी वाहनों की आवाजाही रहती है. इसके बावजूद हाइवे के किनारे बने इतने बड़े और गहरे गड्ढे के आसपास कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी संकेत नहीं लगाया गया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, जिसने एक व्यक्ति की जान ले ली और किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार