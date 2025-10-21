Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2969712
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Motihari News: मोतिहारी से RJD प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर छापेमारी, राजन हत्याकांड का आरोपी सुबोध यादव हुआ गिरफ्तार

Motihari Samachar: बीजेपी नेता राजन कुमार हत्याकांड के आरोपी सुबोध यादव को पुलिस ने राजद प्रत्याशी के घर से गिरफ्तार किया है. इसके बाद अब राजद प्रत्याशी पर कानून का शिकंजा कस सकता है. चुनाव से ठीक पहले इस घटना ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 01:47 PM IST

Trending Photos

राजद प्रत्याशी के घर से मिला राजन हत्याकांड का आरोपी
राजद प्रत्याशी के घर से मिला राजन हत्याकांड का आरोपी

Motihari RJD Candidate House Raid: बिहार चुनाव से पहले मोतिहारी विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने देवा गुप्ता के घर से बीजेपी नेता राजन कुमार के हत्यारे को पकड़ा है. जिसके बाद राजद प्रत्याशी पर भी पुलिस का शिकंजा कस सकता है. बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राजन हत्याकांड का आरोपी सुबोध यादव, राजद प्रत्याशी के घर में छिपा बैठा है. जिसके बाद पुलिस ने आज मंगलवार (21 अक्टूबर) सुबह देवा गुप्ता के घर छापा मारा और राजन हत्याकांड के आरोपी को सुबोध यादव को धर दबोचा. अब इस मामले में पुलिस आरोपी सुबोध यादव से पूछताछ करने में जुटी है.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बता दें कि 29 जुलाई को मोतीहारी के ज्ञान बाबू चौक पर बीजेपी नेता राजन कुमार की हत्या कर दी गई थी. मृतक राजन कुमार के भाई ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में इस हत्याकांड में चिरैया के मोहदीपुर का रहने वाला सुबोध यादव का नाम सामने आया. इस हत्याकांड में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता भी आरोपी हैं. राजद प्रत्याशी को हाल ही में पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने देवा गुप्ता को अग्रिम जमानत दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- तेजस्वी ने गौराबौराम में मुकेश सहनी के भाई को भी फंसा दिया! संतोष सहनी ने दी ये धमकी

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Motihari NewsDeva Gupta RJD

Trending news

bihar chunav 2025
मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं, वे नमक हराम है: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
Jharkhand news
काली पूजा में घुसते ही अब्दुल मन्नान,नुमान और मुशर्रफ ने शुरू कर दी अंधाधुंध फायरिंग
Bihar News
17 अक्टूबर को स्कूल से लापता हुई थी छात्रा, छोटी दिवाली की सुबह मिला शव
bihar chunav 2025
बिहार में चुनावी प्रचार का शंखनाद, आज CM नीतीश करेंगे शुरुआत
bihar chunav 2025
'नीतीश जी को अलग-थलग करके यह लोग स्ट्राइक रेट में लगे हैं',: पप्पू यादव
Bihar News
धुंध की चादर में लिपटे बिहार के कई जिले, प्रदूषण से सांस लेने में हो सकती है परेशान
bihar chunav 2025
मोतिहारी से RJD प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर छापेमारी, राजन हत्याकांड का आरोपी धराया
bihar chunav 2025
रद्द हो सकता है राजद प्रत्याशी राहुल शर्मा का नामांकन, चुनाव आयोग कर रहा स्क्रूटनी
Bihar News
Bihar News: बांका में जमकर चले लाठी-डंडे! आपसी लड़ाई में महिला समेत 12 जख्मी
Pranpur Assembly Seat
BJP और RJD में सीधी टक्कर, तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन