Motihari News: मोतिहारी से RJD प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर छापेमारी, राजन हत्याकांड का आरोपी सुबोध यादव हुआ गिरफ्तार

Motihari RJD Candidate House Raid: बिहार चुनाव से पहले मोतिहारी विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने देवा गुप्ता के घर से बीजेपी नेता राजन कुमार के हत्यारे को पकड़ा है. जिसके बाद राजद प्रत्याशी पर भी पुलिस का शिकंजा कस सकता है. बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि राजन हत्याकांड का आरोपी सुबोध यादव, राजद प्रत्याशी के घर में छिपा बैठा है. जिसके बाद पुलिस ने आज मंगलवार (21 अक्टूबर) सुबह देवा गुप्ता के घर छापा मारा और राजन हत्याकांड के आरोपी को सुबोध यादव को धर दबोचा. अब इस मामले में पुलिस आरोपी सुबोध यादव से पूछताछ करने में जुटी है.

बता दें कि 29 जुलाई को मोतीहारी के ज्ञान बाबू चौक पर बीजेपी नेता राजन कुमार की हत्या कर दी गई थी. मृतक राजन कुमार के भाई ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में इस हत्याकांड में चिरैया के मोहदीपुर का रहने वाला सुबोध यादव का नाम सामने आया. इस हत्याकांड में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता भी आरोपी हैं. राजद प्रत्याशी को हाल ही में पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने देवा गुप्ता को अग्रिम जमानत दी थी.

