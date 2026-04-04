Motihari News: उपराष्ट्रपति के आगमन से पहले बड़ा बवाल, जहां से गुजरना था काफिला, वहीं सड़क हादसे में एक छात्र की मौत

Motihari News: मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है. यहां उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आगमन से ठीक पहले बड़ा बवाल हो गया है. जानकारी के मुताबिक, उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज (शनिवार, 4 अप्रैल) मोतिहारी आने वाले हैं. उनके आगमन से ठीक पहले यहां एक सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई. जिससे स्थानीय लोग भड़क गए और मुख्य मार्ग को जाम करके नारेबाजी करने लगे. घटना टाउन थाना छेत्र के हॉस्पिटल चौक के पास की है. बताया जा रहा है कि इसी मार्ग से उप-राष्ट्रपति का काफिला गुजरना है.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि उप-राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर की सड़को पर बैरिकेटिंग की गई है. इसी बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए स्कूल बस ने बीसीए के छात्र अभिषेक कुमार को कुचल दिया. छात्र की मौके पर मौत हो गई है. घटना के बाद छात्रों ने सड़क जाम कर दिया है. वहीं घटना के बाद मौके पर एसपी स्वर्ण प्रभात भी पहुंचे. वह छात्रों को समझाने में जुटे रहे. एसपी के काफी देर तक समझाने पर भी छात्रों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ. जिसके बाद एसपी लौट गए और फिर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती सड़क जाम हटवाया.

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बता दें कि उप-राष्ट्रपति आज महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए मोतिहारी आ रहे हैं. यह कार्यक्रम मोतिहारी के बापू सभागार में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के हाथों से छात्रों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. कुल 475 डिग्रियां दी जाएंगी, जबकि 23 गोल्ड मेडल से मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा. कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होंगी.

रिपोर्ट- पंकज कुमार