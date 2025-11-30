Advertisement
Road Accident: मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, 5 की दर्दनाक मौत

Motihari News: मोतिहारी में एनएच-27 पर कोटवा दीपउ मोड़ के पास एक बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को कुचल दिया. जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने एनएच को जाम करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 02:13 PM IST

Motihari Road Accident: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने जमकर तांडव मचाया, जिसमें पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, बेकाबू ट्रक ने पहले एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया और भागने के क्रम में ऑटो में टक्कर मार दी. इससे 5 लोगों की मौत हो गई. हादसा कोटवा दीपउ मोड़ पर हुआ. हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने हाइवे जाम कर दिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार ट्रक ने पहले एक मोटरसाइकिल और फिर टेम्पू को कुचल दिया. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया. इस दौरान 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने एनएच को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. उधर, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और मृतकों की पहचान करने में जुट गई है.

ये भी पढ़ें- भागलपुर में दारोगा के पिता ने की खुदकुशी, सीवान में दमकलकर्मी ने लगाई फांसी

उधर पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के कुर्जी गंगा घाट पर रविवार (30 नवंबर) की सुबह नहाने के दौरान एक युवक डूब गया. डूबे युवक की पहचान बिंद टोली निवासी राजेश महतो के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, राजेश सुबह करीब 6 बजे काम पर गया था और कुछ समय बाद घर लौट आया. इसके बाद लगभग 10 बजे वह दोबारा गंगा किनारे नहाने चला गया. थोड़ी ही देर में एक स्थानीय युवक ने राजेश के परिजनों को सूचना दी कि नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया. सूचना मिलते ही परिवारजन घबराहट में गंगा घाट की ओर दौड़े और पुलिस को मामले की जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंचकर तलाशी कार्य शुरू करने की तैयारी में जुट गई. परिजनों का कहना है कि समय रहते रेस्क्यू टीम पहुंच जाती तो शायद राजेश को बचाया जा सकता था.

मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, 5 की दर्दनाक मौत
