Motihari News: RR कॉलेज में परिक्षार्थी की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, मुख्य आरोपी की तलाश तेज

Motihari News: मोतिहारी के कोटवा स्थित RR कॉलेज में परीक्षा के दौरान हुई छात्र रितेश यादव की हत्या का मामला पूरे इलाके में सनसनी का कारण बना हुआ है. कॉलेज परिसर में सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों की मौजूदगी में बदमाशों ने पहले रितेश के साथ मारपीट की और फिर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी खुलेआम छात्र पर हमला करता दिखाई दे रहा है. गंभीर रूप से घायल रितेश को अस्पताल ले जाने में भी देरी हुई, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद कॉलेज परिसर और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है.

रितेश यादव हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कल्याणपुर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है. वहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

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पुलिस के अनुसार चाकू मारने वाले की पहचान सरोज यादव, पिता बीरेन्द्र यादव, के रूप में हुई है. मुख्य आरोपी के घर से घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है. प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह यूट्यूब पर वीडियो बनाने को लेकर पुराना विवाद बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो छात्रों के बीच कहासुनी के बाद सरोज यादव ने रितेश पर चाकू से कई वार किए. घटना के वक्त कॉलेज परिसर में सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई. हत्या के बाद देवपुर परसा गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है.