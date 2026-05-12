Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3213967
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Motihari News: RR कॉलेज में परिक्षार्थी की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, मुख्य आरोपी की तलाश तेज

Motihari News: मोतिहारी के कोटवा स्थित RR कॉलेज में परीक्षा के दौरान परिक्षार्थी रितेश यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी सरोज यादव अब भी फरार है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 11:35 AM IST

Trending Photos

Motihari News: RR कॉलेज में परिक्षार्थी की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, मुख्य आरोपी की तलाश तेज
Motihari News: RR कॉलेज में परिक्षार्थी की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा, मुख्य आरोपी की तलाश तेज

Motihari News: मोतिहारी के कोटवा स्थित RR कॉलेज में परीक्षा के दौरान हुई छात्र रितेश यादव की हत्या का मामला पूरे इलाके में सनसनी का कारण बना हुआ है. कॉलेज परिसर में सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों की मौजूदगी में बदमाशों ने पहले रितेश के साथ मारपीट की और फिर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी खुलेआम छात्र पर हमला करता दिखाई दे रहा है. गंभीर रूप से घायल रितेश को अस्पताल ले जाने में भी देरी हुई, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद कॉलेज परिसर और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है.

रितेश यादव हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. कल्याणपुर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है. वहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

ये भी पढ़ें: नवादा में अपराधियों का तांडव, थाने के बाहर ड्यूटी पर तैनात चौकीदार पर जानलेवा हमला

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के अनुसार चाकू मारने वाले की पहचान सरोज यादव, पिता बीरेन्द्र यादव, के रूप में हुई है. मुख्य आरोपी के घर से घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है. प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह यूट्यूब पर वीडियो बनाने को लेकर पुराना विवाद बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो छात्रों के बीच कहासुनी के बाद सरोज यादव ने रितेश पर चाकू से कई वार किए. घटना के वक्त कॉलेज परिसर में सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई. हत्या के बाद देवपुर परसा गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है.

TAGS

motihari crime news

Trending news

suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड का खुलासा करेंगे बिहार-झारखंड के तेज-तर्रार अधिकारी
Bhojpur-Buxar MLC By-Election
भोजपुर-बक्सर MLC सीट पर किसका होगा कब्जा? उपचुनाव में वोटिंग आज,14 मई को आएंगे नतीजे
Anant Singh
अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, गोपालगंज कांड में नहीं मिली अग्रिम जमानत, जानें केस
Jharkhand SIR
एसआईआर के लिए झारखंड तंजीम ने खोला सहायता केंद्र और जारी किया हेल्पलाइन नंबर
Jharkhand SIR
एसआईआर के लिए झारखंड तंजीम ने खोला सहायता केंद्र और जारी किया हेल्पलाइन नंबर
BSAP
रात के सन्नाटे में गुंजी महिला जवानों के बूट की आवाज, दंग रह गए लोग
murder
'ड्रग्स लेते थे राजेश', मंदिर में शादी कर हिंदू बनी पत्नी, अब पति की मौत पर उठे सवाल
patna news
पटना के गंगा घाटों पर 'मौत' का सफर! डीएम के आदेश बेअसर
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: अनंत सिंह को वायरल वीडियो मामले में कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिली अग्रिम जमानत
Chatra Police
पड़ोसियों के दरवाजे बाहर से किए बंद, फिर बेटे-बहू ने ही ली पिता की जान