रामगढ़वा में बैंक मैनेजर की रहस्यमयी मौत, शरीर पर जख्म देख भड़के परिजन, पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप

Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है. परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए पत्नी पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है.
 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 23, 2026, 02:41 PM IST

Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक की अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक बैंक मैनेजर सुगौली प्रखंड के करमवा रघुनाथपुर स्थित ग्रामीण बैंक शाखा में पदस्थापित थे. पुलिस को शुरुआत में सूचना मिली थी कि मैनेजर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, तो वहां की स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी, जिसने मामले को बेहद पेचीदा और संदिग्ध बना दिया है.

मृतक के परिजनों ने इस घटना को आत्महत्या मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया है और मृतक की पत्नी पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का दावा है कि बैंक मैनेजर के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं. मृतक के भाई पप्पू कुमार ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से पति-पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी. आरोप है कि पत्नी अक्सर मैनेजर को अपने परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने से रोकती थी, जिससे वे काफी मानसिक तनाव में रहते थे.

ये भी पढ़ें: मोतिहारी में दो युवकों से उतरा रील का 'नशा', रियल में हो गए गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दियामौत की पुष्टि होने के बाद मृतक के परिजन बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और अपनी बहू के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. परिजनों का कहना है कि यह एक हत्या है, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है. इस दौरान अस्पताल और थाने के बाहर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुट गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा. पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और परिजनों के बयानों के आधार पर पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि हत्या की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

Motihari News

