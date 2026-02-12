बिहार में अजूबा: 24 किलो चरस कोर्ट पहुंचते ही बन गई 'ईंट'; थानाध्यक्ष और मजिस्ट्रेट समेत 6 अधिकारी दोषी करार

Motihari News: बिहार में चूहे शराब पी जाएं तो आश्चर्य नहीं होता, लेकिन मोतिहारी में एक ऐसा 'जादू' हुआ जिसने पुलिस मुख्यालय की नींद उड़ा दी है. सुगौली रेलवे स्टेशन से बरामद 24 किलो चरस, जब कोर्ट पहुंची तो वह ईंटों के ढेर में तब्दील हो गई. इस 'अबूझ पहेली' की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर मजिस्ट्रेट तक, कुल 6 लोगों को दोषी पाया गया है. मोतिहारी के सुगौली में 5 मार्च को 24 किलो चरस बरामदगी का दावा किया गया था.

दावा: आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर चरस पकड़ी.

दस्तावेज: एफआईआर (FIR) से लेकर मजिस्ट्रेट की जप्ती सूची और रेल डीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में 'चरस' का ही जिक्र था.

ट्विस्ट: ठीक 58 दिन बाद जब यह 'माल' कोर्ट में जमा किया गया, तो चरस के पैकेट की जगह ईंटें निकलीं.

कौन-कौन फंसा जांच की आंच में?

त्रि-सदस्यीय जांच टीम (रेल एसपी, आरपीएफ कमांडेंट और मोतिहारी एडीएम) ने अपनी रिपोर्ट में इन 6 चेहरों को जिम्मेदार ठहराया है. इसके लिए जो प्रमुख रूप से जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, उनमें आरपीएफ इंस्पेक्टर, जीआरपी थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी (CO) और केस के आईओ (IO) समेत रेल डीएसपी शामिल हैं.

आरपीएफ इंस्पेक्टर: चरस बरामद करने वाली टीम के प्रमुख.

जीआरपी थाना प्रभारी: जिन्होंने एफआईआर दर्ज की.

केस के आईओ (IO): जांच की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी.

अंचलाधिकारी (CO), सुगौली: जप्ती सूची बनाने वाले मजिस्ट्रेट.

रेल डीएसपी: सही ढंग से मॉनिटरिंग (अनुश्रवण) नहीं करने के दोषी.

इनके अलावा चरस बरामदगी से लेकर कोर्ट तक पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल अन्य संबंधित अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है.

'बरामदगी के वक्त चरस ही था'

जांच टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि बैग में शुरू से ही ईंट थी या चरस? एफआईआर के मुताबिक, वजन की रिपोर्ट और जप्ती सूची में 'चरस जैसा मादक पदार्थ' लिखा गया था, इसलिए माना गया कि बरामदगी के वक्त चरस ही था. हालांकि, किसी ने साजिश करते हुए कोर्ट ले जाने के दौरान या मालखाने में इसे बदलकर ईंट रख दी.

अब आगे क्या होगा?

ज़ी मीडिया संवाददाता पंकज कुमार से बातचीत के दौरान रेल एसपी ने बताया कि सभी दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है. विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ इन अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा (Criminal Case) भी दर्ज किया जाएगा. चरस की असली खेप कहां गई, इसकी भी गहन जांच जारी है.